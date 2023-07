Hebdomada Papae, il Gr in latino del 15 luglio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: Il Pontefice definisce Tommaso d’Aquino uomo di Chiesa dalla immensa sapienza spirituale e umana. All’Angelus il Papa: chi presume di essere grande non capirà mai l'amore di Dio. Dopo la preghiera l’annuncio del Concistoro. Infine, “The Mystery Man”, la Sindone in 3D in una mostra itinerante

"HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die quinto décimo mensis Iúlii anno bismillésimo vicésimo tértio

(TÍTULI)

Póntifex asséverat: Thomas Aquínas Ecclésiae fuit homo ingénti spiritáli humanáque sapiéntia cumulátus.

In Angélica Salutatióne ait Póntifex: qui se ecfert, numquam Dei amórem intélleget. Post precatiónem Consistórium núntiat.

“Mystérii homo”, Sindon tribus mensúris effícta váriis locis demonstrátur.

Salútem plúrimam dicit vobis Catharína Agorelius núntios Latínos auscultántibus.

(NOTITIAE)

Per epístulam quandam, sermóne Latíno exarátam, Francíscus Papa missum extraordinárium nóminat Praeféctum Dicastérii de Cáusis Sanctórum ad septingentésimum exáctum annum commemorándum, ex quo Doctor Angélicus in sanctórum catálogum est relátus, apud Abbatíam Fossae Novae die duodevicésimo mensis Iúlii atque triénnium Thomísticum recordátur. Lóquitur Rosárius Tronnolone.

“Ecclésiae homo”, sacérdos ac doctor qui suam “ingéntem spiritálem humanámque sapiéntiam” per oratiónes ac scripta communicávit. Francíscus Papa sanctum Thomam Aquinátem rursus per epístulam Latínam commémorat, die undécimo mensis Iúlii patefáctam, qua cardinálem Marcéllum Semeraro, Praeféctum Dicastérii de Cáusis Sanctórum, missum extraordinárium éligit ad septingentésimum canonizatiónis anniversárium celebrándum ipsúmque apud Abbatíam Fossae Novae die duodevicésimo mensis Iúlii agéndum. Sicut iam in epístula quadam epíscopis Latinénsi, Soráno ac Frusinaténsi missa eadémque mense Iúlio evulgáta, Francíscus Papa triénnium thomísticum recordátur, quo septingénti anni a canonizatióne, septingénti quinquagínta anni ab óbitu, anno bismillésimo vicésimo quarto, et octingénti anni ab ortu, anno bismillésimo vicésimo quinto, memorabúntur.

In Angélica precatióne effátur Póntifex: qui se réputat tanti esse, numquam Dei amórem intélleget. Mariána precatióne persolúta, vigínti unum novos cardináles núntiat. Refert Olga Sakun.

Diéi Evangélium éxplicans in quo Patrem láudat Iesus, quóniam non prudéntibus, sed párvulis se manifestávit, in Angélica Precatióne die nono mensis Iúlii coram círciter quindecim mílibus peregrinórum, Summus Póntifex est cohortátus ut inflátus ánimus, praesúmptio ac supérbia deponeréntur ac parvulórum hábitus induerétur. “En ǽquus mos: eius óperae in mente figéndae, quae in corde imprimántur et in vita per boni actus evolvántur”. Mariáli precatióne perácta, Francíscus Papa vigínti unum cardináles enuntiávit qui in Consistório die tricésimo próximi mensis Septémbris in Collégium cardinálium referéntur. Inter eos duodevigínti electóres numerántur ac tres qui octogésimum aetátis annum excessérunt.

(NOTITIAE BREVIÓRES)

Signum máxime verum ex tribus mensúris, quod de effígie efféctum est líntei Síndonis una cum vúlnerum vestígiis toto in córpore atróciter cruciáto, quod fere idem est quod Iesus est passus, Fossam Glódiam, Venétias pervéniet, die tricésimo primo mensis Iúlii, hunc evéntum instruméntis communicatiónis sociális Vaticánis participántibus. Ex hac expositióne váriis in locis optátur ut incitétur ac renovétur coram Iesu effígie ánimi vis.

“HEBDOMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

15 luglio 2023

(TITOLI)

Il Pontefice: Tommaso d’Aquino, uomo di Chiesa dalla immensa sapienza spirituale e umana.

All’Angelus il Papa: chi presume di essere grande non capirà mai l'amore di Dio. Dopo la preghiera l’annuncio del Concistoro.

“The Mystery Man”, la Sindone in 3D in una mostra itinerante.

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Con una lettera in latino, Papa Francesco nomina il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi come inviato speciale alla celebrazione del 700° anniversario della canonizzazione del Doctor Angelicus il 18 luglio all’Abbazia di Fossanova e ricorda il triennio tomistico. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

“Uomo di Chiesa”, sacerdote e dottore che condivise la sua “immensa sapienza spirituale e umana” attraverso preghiere e scritti. Papa Francesco ricorda ancora la figura di San Tommaso d’Aquino nella lettera in latino - diffusa l’11 luglio - con cui nomina il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, come suo inviato speciale alla celebrazione del 700° anniversario della canonizzazione che si terrà il prossimo 18 luglio presso l’Abbazia di Fossanova. Come già in una lettera ai vescovi di Latina, Sora e Frosinone, pubblicata nel mese di giugno, il Santo Padre ricorda il triennio tomistico in cui si festeggeranno, oltre ai 700 anni dalla canonizzazione, il 750° anniversario della morte nel 2024 e l’ottavo centenario della nascita nel 2025.

All’Angelus il Papa ha sottolineato che chi presume di essere grande non capirà mai l'amore di Dio. Dopo la preghiera mariana l’annuncio di 21 nuovi cardinali. Il servizio di Olga Sakun.

Commentando il Vangelo del giorno in cui Gesù rende lode al Padre perché non si è manifestato ai sapienti ma ai piccoli, all’Angelus del 9 luglio davanti a circa 15mila pellegrini, il Santo Padre ha invitato a mettere da parte orgoglio, presunzione e superbia e a farsi piccoli come bambini. “Ecco l’atteggiamento giusto: fotografare nella mente le sue opere, perché si imprimano nel cuore e poi svilupparle nella vita attraverso gesti di bene”. Al termine della preghiera mariana, Papa Francesco ha annunciato 21 nuovi cardinali che saranno creati nel Concistoro del 30 settembre prossimo. Tra loro, 18 elettori e tre ultra-ottantenni.

(NOTIZIE)

Una scultura iperrealistica tridimensionale ricavata dall’immagine custodita dal telo sindonico con impronte di ferite inferte lungo tutto il corpo dopo torture disumane incredibilmente simili a quelle patite da Gesù, raggiunge Chioggia, Venezia, il 31 luglio con i media vaticani come partner dell’evento. L’auspicio finale della mostra itinerante è che possa essere di stimolo per un rinnovato dinamismo attorno alla figura di Gesù.

