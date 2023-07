Hebdomada Papae, il Gr in latino del 1 luglio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. Nel sommario: a Papa Francesco il premio "Cinema for Peace" per l'opera a favore dell'Ucraina; Francesco: lo Spirito è il vero protagonista della missione, percorriamo le sue strade; a luglio sospese tutte le udienze del Papa per la pausa estiva

HEBDÓMADA PAPAE

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die primo mensis Iúlii anno bismillésimo vicésimo tértio

(TÍTULI)

Praémio donátus est Póntifex, quod Ánglico sermóne Cinema for Peace appellátur, pro Páce in Ucraína conciliánda.

Francíscus áit: Spíritus prímas ágit párte missiónis, éius sémitas teneámus.

Ménse Iúlio ómnes audiéntiae intermittúntur aestátis intervállo interiécto.

Salútem plúrimam ómnibus vóbis auscultántibus dícit Márius Galgáno et felíciter vóbis audiéntibus núntios Latína língua prolátos.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

(NOTITIAE)

Jáka Bizílj, cónditor internationális Institúti, quod bóna ac mutatiónes in terrárum órbe per pellículas cinematográphicas prómovet, praetérita féria tértia Francísco Pápae ápud Dómum Sánctae Márthae honórem trádidit, Ánglicis vérbis Cinema for Peace appellátum, própter quae his ménsibus “tácitus” patrávit in Ucraínae géntis benefícium. Réfert Monia Parente.

Ómnes Pontíficis res géstas récens de funésto béllo, quod in Európa Orientáli géritur, Jáka Bizílj, scríptor ac fáctor ex Slovénia oriúndus, cáusam explicávit cur Francísco Pápae honorárium praémium Cinema for Peace tribúere véllet. Ídem ípse ápud Dómum Sánctae Márthae in Pontíficis mánibus hoc pósuit. De honóre ágitur eiúsdem nóminis Institúti internationális, cónditi post díem undécimum ménsis Septémbris, quo Géminae Túrres sunt dirútae, ut per cinematográphicam ártem afficeréntur sociáles provocatiónes, hóminum in terrárum órbe res políticas percipiéndas ac solvéndas útque béllum terrorésque prohiberéntur. Ánno bismillésimo octávo Institútum internationále cónditum est Cinema for Peace Foundation, ábsque lúcri cómmodo, quód bóna ac mutatiónes per cinematográphicam óperam próvehit, inaequalitátes iniquitatésque éfferens ac praébens páriter spes ac solutiónes felicióre pro aévo. Postrémis tempóribus Cinema for Peace quásdam cáusas fúlsit ac cinematográphicas pellículas magni pónderis per Acrifoliénses histriónes et quósdam hómines qui sunt Dalai Lama et Nelsonius Mandela.



Quósdam partícipes Commissiónis internationális diálogi inter cathólicam Ecclésiam et lutherános, Chrísti discípulos cognominátos, recépit Póntifex: “christianórum únitas fit una símul ambulándo ac precándo, caritátis páriter opéribus ádditis”. Lóquitur Rosárius Tronnolone.

Spíritus Sánctus “memória itémque dúctor est qui vías inopinatásque sémitas paténdas cúrat, úbi nos opinabámur interclúdi sémitas ac saepíri”. Quód confirmávit Francíscus Pápa qui hoc mane in audiéntia quósdam partícipes Commissiónis internationális ínter cathólicam Ecclésiam et lutherános, Chrísti discípulos cognominátos, scílicet ecclésiam lutheránam in Foederátis Civitátibus Américae Septentrionális et Cánada locátam, recépit. Diálogus ab ánno millésimo nongentésimo septuagésimo séptimo ági coepit, qui séxto témporis spátio – procédens úsque ad ánnum bismillésimum vicésimum séptimum - ípsum hábet arguméntum “Spíritus mystérium”.

(NOTÍTIAE BREVIÓRES)

Post Audiéntiam Generálem, adstántes salútans, Francíscus Pápa Ucraínae gén-tem, ácriter béllo afflíctam, sanctórum Pétri et Páuli intercessióni commendávit, quórum sollémnitas díe undetricésimo celebráta est. Necessitátem ínsuper iterávit Póntifex institutiónis foéderis ac símul fulciménti ab ómnibus postulándi, qui tráctant “iuventútis bónum pro futúro pácis fraternitatísque aévo”.

Ut fíeri sólet, próximo ménse Audiéntiae Generáles, singuláres specialésque Pontíficis, céssant. Ménse Augústo repeténtur, cum príma Audiéntia Generális féria quárta agétur.

Cardinális Matthaéus Zúppi post vísam Kióviam, Móscuam ádiit, a Súmmo Pontífice míssus, intérpres útique pácis conciliándae, post tam diutúrnum luctuosúmque in Ucraína béllum.

Sátis est díctum, próxima hebdómada rúrsus ad vos.

HEBDOMADA PAPAE

1 luglio 2023

(TITOLI)

Al Papa il premio "Cinema for Peace" per l'opera a favore dell'Ucraina.

Francesco: lo Spirito è il vero protagonista della missione, percorriamo le sue strade.

A luglio sospese tutte le udienze di Papa Francesco per la pausa estiva.

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Jaka Bizilj, fondatore dell'organizzazione internazionale che promuove i valori e il cambiamento nel mondo attraverso i film, ha consegnato martedì a Papa Francesco l’onorificenza "Cinema for Peace" per quanto fatto in questi mesi, spesso "nel silenzio" per la popolazione ucraina. Il servizio di Monia Parente.

È rielencando tutte le azioni compiute dal Papa dietro la cortina selvaggia della guerra che si consuma nell' Est-Europa, che Jaka Bizilj, scrittore e produttore di origine slovena, ha spiegato le motivazioni per cui ha scelto di conferire a Papa Francesco il premio onorario "Cinema for Peace". Lo ha consegnato lui stesso nelle mani del Papa a Casa Santa Marta. Si tratta del riconoscimento dell’omonima organizzazione internazionale, istituita dopo l’attacco dell’11 settembre alle Torri Gemelle con l’obiettivo di influenzare attraverso i film la percezione e la risoluzione delle sfide sociali, politiche e umanitarie globali e opporsi a guerra e terrorismo. Nel 2008, è nata la Cinema for Peace Foundation, organizzazione internazionale senza scopo di lucro che promuove il cambiamento e i valori attraverso il cinema, puntando a sottolineare disuguaglianze e ingiustizie e offrendo, al contempo, speranze e soluzioni per un futuro migliore. Negli ultimi anni, "Cinema for Peace" ha sostenuto una serie di cause e film importanti con attori di Hollywood e personalità quali il Dalai Lama e Nelson Mandela.

Il Papa ha ricevuto i membri della Commissione internazionale di dialogo tra la Chiesa cattolica e i protestanti Disciples of Christ: "L’unità dei cristiani si fa camminando e pregando insieme con le opere di carità". Ce ne parla Rosario Tronnolone.

Lo Spirito Santo è “memoria e guida che apre vie nuove e impensate, là dove noi pensavamo che le strade fossero precluse o sbarrate”. A ribadirlo è Papa Francesco che questa mattina ha ricevuto in udienza i membri della Commissione internazionale di dialogo tra la Chiesa Cattolica e i Disciples of Christ, chiesa protestante radicata negli Stati Uniti e in Canada. Un dialogo che procede dal 1977 e che nella sesta fase dei lavori – in corso fino al 2027 – ha come tema proprio “il ministero dello Spirito”.

(NOTIZIE)

Papa Francesco, nei saluti del dopo udienza generale, ha affidato la popolazione dell’Ucraina devastata dal conflitto all’intercessione dei santi Pietro e Paolo, la cui solennità si celebra 29 giugno. Il Pontefice è quindi tornato sulla necessità di un patto educativo e sulla richiesta di sostegno a tutti coloro che si occupano del “bene della gioventù in vista di un futuro di pace e fraternità”.

Come di consueto, per tutto il mese di luglio non si terranno le udienze generali, particolari e speciali del Pontefice. Riprenderanno ad agosto, con la prima udienza generale di mercoledì 9.

Il cardinale Matteo Zuppi, dopo il suo passaggio a Kjiv, si è recato a Mosca in qualità di Inviato del Santo Padre, facendosi interprete del desiderio di addivenire a una pace che ponga fine alla lunga e funesta guerra in Ucraina.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.