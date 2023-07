I nuovi documenti di Pio XII e le relazioni ebraico-cristiane, dialogo tra storici e teologi

Dal 9 all'11 ottobre 2023, nella Pontificia Università Gregoriana, un convegno sulla base della documentazione degli archivi resi accessibili da Papa Francesco per far luce sulle controversie storiche e teologiche riguardanti Pacelli e il Vaticano durante l’Olocausto e sulle relazioni tra ebrei e cristiani a più livelli

Vatican News

Nel marzo 2020 Papa Francesco ha reso accessibili milioni di documenti relativi al Pontificato di Pio XII (1939-1958), i quali hanno il potenziale di essere studiati attraverso molteplici approcci, rilevanti sia per le questioni storiche che teologiche. Ci vorranno decenni di esame e analisi per accertare il reale valore di questi archivi, stimati in almeno 16 milioni di pagine. Tuttavia, alcune importanti scoperte sono pronte per esser condivise con il grande pubblico.

Il convegno New Documents from the Pontificate of Pope Pius XII and their Meaning for Jewish- Christian Relation (“I nuovi documenti del Pontificato di Pio XII e il loro significato per le relazioni ebraico-cristiane: un dialogo tra storici e teologi”) si concentrerà sulla modalità con cui questi archivi fanno luce sulle controversie storiche e teologiche riguardanti Papa Pio XII e il Vaticano durante il periodo dell’Olocausto, e sulle relazioni ebraico-cristiane a più livelli: dai non specialisti a quanti ricoprono incarichi di autorità negli ambienti decisionali e nelle istituzioni ebraiche e cattoliche.

Approfondire la conoscenza storica

Nel 1965, infatti, la Chiesa cattolica ha rinnovato l’insegnamento con Nostra Aetate, dichiarazione che condanna l’antisemitismo e presenta il popolo ebraico come benedetto da Dio. Cosa possono dirci i nuovi documenti circa gli incontri che hanno portato a questo momento cruciale nel rinnovato insegnamento della Chiesa? Il convegno riunirà storici e teologi, cristiani ed ebrei, che studiano insieme per approfondire la conoscenza storica e le relazioni ebraico-cristiane.

Gli organizzatori

L’evento sarà aperto al pubblico e ai media accreditati. Ad organizzarlo sono: CDEC – Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (Milano, Italia); Centro “Cardinal Bea” per gli Studi Giudaici – Facoltà di Storia e dei Beni Culturali della Chiesa; Pontificia Università Gregoriana; Programs on Ethics, Religion, and the Holocaust at the Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, U.S. Holocaust Memorial Museum (Washington DC, USA); Institute for International Research Yad Vashem World Holocaust Remembrance Center (Jerusalem, Israel); Center for Catholic-Jewish Studies, Saint Leo University (Saint Leo, Florida, USA).

Il Convegno internazionale è sponsorizzato da UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane; l'Archivio Apostolico Vaticano; il Dicastero per la Cultura e l’Educazione; la Commissione per i rapporti religiosi con l’Ebraismo del Dicastero per la promozione per l’Unità dei Cristiani; U.S. Department of State, Office of the Special Envoy for Holocaust Issues; Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e Ambasciata di Israele presso la Santa Sede; FSCIRE – Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII; Resilience; AJC – American Jewish Committee.

Maggiori informazioni, nonché le modalità di accredito al convegno, saranno diffuse nel mese di settembre.