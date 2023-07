Partecipanti alla Gmg di Lisbona (AFP or licensors)

Alla Gmg per rilanciare il Patto Educativo globale

Il Dicastero per la Cultura e l'Educazione presente a Lisbona con stand e in diversi appuntamenti per rilanciare la grande intuizione del Papa nel 2019 di costruire diun Global Compact on Education a beneficio delle giovani generazioni. In programma incontri e testimonianze e una campagna via social

Vatican News

Il Dicastero per la Cultura e l'Educazione ha deciso di cogliere l’opportunità della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona per rilanciare la grande intuizione che Papa Francesco ebbe nel 2019 di costruire un Global Compact on Education a beneficio delle giovani generazioni e, per loro tramite, del mondo intero. Campagna social A questo scopo, nell’ambito della Gmg sono in programma diverse attività. Anzitutto, il Dicastero - attualmente guidato dal cardinale José Tolentino de Mendonça - sarà presente nella Città della Gioia con uno stand volto a far conoscere il Global Compact ma soprattutto a raccogliere dai giovani visitatori (attraverso attività nello stand e anche una survey online) impressioni, idee e suggerimenti sull’educazione e sulle prospettive del futuro. I giovani visitatori saranno invitati a condividere l’esperienza della loro visita allo stand utilizzando l'hashtag #globalcompactoneducation nelle loro storie, post e reel, taggando @globalcompactoneducation su Instagram o @GConEducation su Twitter. Verrà chiesto anche di realizzare un reel/video (massimo 90 secondi) su esperienze educative particolarmente significative di cui sono partecipi e di inviarlo a info@educationglobalcompact.org. Le esperienze più interessanti saranno poi valorizzate sul sito www.educationglobalcompact.org Incontri, appuntamenti e testimonianze Il 1° agosto dalle 2.30 pm alle 4 del mattino, nell’Auditorium dell’Università Cattolica Portoghese, nell’ambito delle iniziative “The home for the economy of Francesco” si svolgerà un incontro sul Global Compact; mentre il 2 agosto dalle 3 alle 5 presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Lisbona, nell’ambito delle iniziative del Festival della Gioventù, si svolgerà un incontro sul tema “Hope. A calling to educate” promosso dal Dicastero insieme con un gruppo di professori di scuole cattoliche portoghesi. Nel corso dell'appuntamento, mediante alcune testimonianze, ci si soffermerà sul ruolo fondamentale degli insegnanti e su come sia importante che i giovani prendano in considerazione questo tipo di carriere. Infine, il 3 agosto alle 9, nel corso dell’incontro del Papa con gli studenti universitari presso l’Università Cattolica Portoghese ci sarà una testimonianza di una giovane studentessa sull’esperienza del Global Compact. Un'altra testimonianza sul Patto Educativo globale è in programma il 4 agosto alle 2.30, alla Città della Gioia.