Emesso il francobollo per la GMG 2023 di Lisbona

Le Poste vaticane comunicano l'emissione di un francobollo e un annullo postale speciale in occasione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona ad agosto

Vatican News

Il Servizio di Poste e Filatelia del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano comunica l'emissione, in data odierna, del francobollo commemorativo della XXXVIII Giornata mondiale della gioventù che si tiene a Lisbona dal 1° al 6 agosto 2023. Il 6 e il 7 luglio 2023 l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei richiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia fino al 12 agosto 2023.

Nel comunicato stampa si ricorda che il motto scelto dal Papa per questo incontro è “Maria si alzò e andò in fretta", tratto dal Vangelo di Luca in cui si racconta di quando la Vergine di Nazaret, ricevuto l’annuncio dell’angelo, si precipitò dalla cugina Elisabetta. Il verbo "alzarsi", si spiega, significa anche “risorgere”, “risvegliarsi alla vita” e vuol sottolineare l'importanza di mettersi in cammino in un percorso di discernimento, ma al tempo stesso di mettersi al servizio degli altri.

Il comunicato riporta le parole di Papa Francesco rivolte ai giovani nel videomessaggio in preparazione all'incontro di Lisbona: “La fretta della giovane donna di Nazaret è quella propria di coloro che hanno ricevuto doni straordinari del Signore e non possono fare a meno di condividere, di far traboccare l’immensa grazia che hanno sperimentato. È la fretta di chi sa porre i bisogni dell’altro al di sopra dei propri. Maria è esempio di giovane che non perde tempo a cercare l’attenzione o il consenso degli altri”. E ancora: “La Madre del Signore è modello dei giovani in movimento, non immobili davanti allo specchio a contemplare la propria immagine o 'intrappolati' nelle reti. Lei è tutta proiettata verso l’esterno. È la donna pasquale, in uno stato permanente di esodo, di uscita da sé verso il grande Altro che è Dio e verso gli altri, i fratelli e le sorelle, soprattutto quelli più bisognosi, come era la cugina Elisabetta”.