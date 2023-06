Stasera in Piazza San Pietro la Via Petri per rivivere la vita del primo degli apostoli

Alle 21.00 un percorso aux flambeaux composto da 12 Stazioni con letture bibliche, meditazioni e preghiere a cura del Capitolo di San Pietro

Vatican News

Si svolge stasera alle ore 21.00, in Piazza San Pietro, la Via Petri aux flambeaux. Si tratta di un percorso di 12 Stazioni, sul modello della Via Crucis, con letture bibliche, meditazioni e preghiere, per rivivere l’esperienza dell’apostolo Pietro. Guida l’itinerario monsignor Flavio De Medeiros, sacerdote brasiliano, canonico di San Pietro.

Oltre ai fedeli, saranno presenti, tra gli altri, il cardinale arciprete Mauro Gambetti e il parroco di San Pietro, fra Agnello Stoia. Partecipa all’iniziativa anche il Coro del Vicariato di Roma. Sui maxischermi in piazza saranno proiettate immagini sulla vita dell’apostolo. Le meditazioni sono a cura del Capitolo di San Pietro. L’organizzazione logistica è affidata alla Fabbrica di San Pietro.

Negli ultimi mesi sono state varie le iniziative per ricordare l’esperienza del primo vicario di Cristo, come il videomapping “Seguimi. La vita di Pietro”, proiettato sulla facciata della Basilica Vaticana il 2 ottobre scorso. Sono seguiti una serie di appuntamenti dal titolo “Lectio Petri” guidati dal cardinale Gianfranco Ravasi, già presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, e poi ancora dei percorsi spirituali nei luoghi petrini della città di Roma, organizzati in collaborazione con il Vicariato di Roma, e la preghiera quotidiana sulla Tomba di Pietro offerta a pellegrini e visitatori insieme alla recita del Rosario.

In questo modo - aveva spiegato il cardinale Gambetti - si vuole fornire un aiuto a quanti desiderano vivere un’esperienza di fede, di incontro con il Signore, per riconoscersi fratelli ispirandosi alla vita di Pietro.