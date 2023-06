Krajewski a Kherson: è una spedizione evangelica, non abituiamoci alla guerra

Il cardinale elemosiniere nell’Ucraina “martoriata” per portare doni e medicine in particolare a chi ha sofferto per il crollo della diga. Tappe anche a Odessa e Mykolaiv; in queste ore a Kherson: “È deserta, ogni tanto sentiamo sirene e quando siamo entrati c’era un bombardamento in corso. Vedevamo il fumo”. Alla gente il cardinale porta “l’abbraccio” del Papa: “Non c’è un giorno in cui il Santo Padre non prega per l’Ucraina”

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Da poche ore si trova a Kherson, il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, inviato per la sesta volta dal Papa in missione in Ucraina per portare aiuti e conforto alla popolazione piagata dalla guerra e dalle sue conferenze. “Una spedizione evangelica”, la definisce in un messaggio vocale inviato a Vatican News.

Nei luoghi devastati dalla distruzione della diga

Nella città del sud dell’Ucraina, dove nelle scorse settimane è stata distrutta la diga idroelettrica di Kakhovka, causando l’inondazione di oltre 80 villaggi e paesini inondati, la devastazione di 20 mila ettari di terreni agricoli distrutti e il riversamento di oltre 150 tonnellate di petrolio, il porporato è giunto guidando lui stesso un camion pieno di viveri (in gran parte provenienti dalla Corea e più di 100 mila minestre liofilizzate) e soprattutto medicinali, provenienti dal Vaticano, dal Policlinico Gemelli e dalla racconta del “banco sospeso a Napoli”. Partito il 22 giugno da Roma il cardinale ha guidato per oltre 3125 chilometri. “Tanta strada, tanti chilometri”, sospira.

Il cardinale elemosiniere in Ucraina

A Odessa e Drohobych

La notte, Krajewski, l’ha trascorsa a Odessa. Lunedì era stato, invece, a Drohobych, secondo centro economico dell'area dopo il capoluogo dell'oblast di Leopoli, da cui dista cento chilometri. Lì il cardinale ha visitato un centro umanitario greco-cattolico che fornisce assistenza e accoglienza ai bisognosi. Ha visitato l'ospedale, il centro per alcolisti e quello per bambini, che ora accoglie i rifugiati durante le vacanze.

Nella parrocchia di Mykolaiv, simbolo di resistenza

Il cardinale nelle scorse ore si è poi trasferito a Mykolaiv, visitando la parrocchia ancora in piedi, aperta e attiva nonostante i massicci bombardamenti russi. L’elemosiniere è rimasto per alcune ore con il parroco locale: “L’altra volta non poteva uscire, ora mi sono potuto fermare con lui”. L’ha ringraziato per non essere scappato, per la “resistenza” e il coraggio dimostrato. La stessa gratitudine il porporato l’ha espressa alla gente (“Quella che non è scappata”) con la quale ha pregato con i Rosari del Papa che ha portato in dono.

Krajewski distribuisce aiuti in Ucraina

Farmaci a Kherson

Ad accompagnare l’elemosiniere, c’è il vescovo Jan Sobiło, ausiliare di Kharkiv- Zaporizhzhia. Insieme a Kherson, racconta Krajewski, “abbiamo scaricato subito i farmaci, farmaci di pronto soccorso. Un medico ha diviso i medicinali, poi sono arrivate le ambulanze per distribuirle nei vari ambulatori dell’ospedale”.

Il programma ha previsto pure una tappa nel centro della città: “È quasi deserta, tutto chiuso… - osserva il cardinale - ogni tanto sentiamo delle sirene e quando siamo entrati c’era un bombardamento in corso. A un chilometro da noi si vedeva il fumo e il fuoco e anche stanotte la città attaccata”. Nonostante questo, aggiunge, “andiamo con il parroco a trovare la gente, a parlare e portare un aiuto molto concreto”. Questa sera ad attendere il cardinale Krajewski ci sono i basiliani greco-cattolici: “Daremo loro conforto e l’abbraccio del Papa per dire che lui pensa a loro, che non c’è nessun giorno che passa senza una preghiera per Ucraina e per quanti soffrono”.

L'abbraccio del Papa

Tanta strada il porporato la percorrerà nei prossimi giorni: “Due giorni staremo a Kherson e poi andremo forse verso Kyiv. Vado a incontrare le comunità, anche noi riceviamo tanto, tanto da questa gente”. L’ultima parte della missione sarà a Leopoli, anche questa una città che non ha mai mancato di visitare nel corso degli altri viaggi in Ucraina: “Poi ci sono ancora tanti chilometri e sulla strada del ritorno, chissà quanti altri incontri e momenti di preghiera”.

Non ci sono date per il suo rientro, ma solo un obiettivo. Lo stesso delle precedenti trasferte: “Stare con queste persone nel nome del Santo Padre. Non è necessario dire molto, è sufficiente essere”, afferma Krajewski. “Preghiamo per tutti loro – è la richiesta dell’elemosiniere – e preghiamo anche per noi, affinché non ci abituiamo a questa guerra, ma continuiamo ad aiutare le persone in difficoltà”.