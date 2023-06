Gänswein torna a Friburgo dal prossimo 1 luglio

L’arcivescovo tedesco, per anni segretario di Benedetto XVI, fa ritorno per il momento nella sua diocesi di origine. Il 28 febbraio ha cessato l’incarico di prefetto della Casa Pontificia

Vatican News

L’arcivescovo tedesco Georg Gänswein, per anni segretario particolare di Benedetto XVI, torna per il momento nella sua diocesi di origine, Friburgo, dal prossimo 1° luglio. Lo ha deciso Papa Francesco, come informa un comunicato della Santa Sede, specificando che lo scorso 28 febbraio il presule tedesco ha concluso l’incarico di prefetto della Casa Pontificia.