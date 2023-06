Fisichella negli Usa e a Panama, incontri con i responsabili della catechesi

Oggi in Florida, e a fine settimana nel Paese dell’Istmo, il pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione vede i referenti di settore degli Stati Uniti e degli episcopati latinoamericani

Vatican News

Dopo il Congresso che ha riunito a Roma i referenti delle Conferenze episcopali d’Europa, nel settembre del 2021, e quello con i responsabili per la catechesi del Canada, del settembre 2022 a Ottawa, oggi, 13 giugno, una delegazione del Dicastero per l’Evangelizzazione guidata dall’arcivescovo Rino Fisichella incontra a Orlando, in Florida, i rappresentanti degli Stati Uniti. Tra questi, numerosi vescovi responsabili delle Commissioni per la catechesi, direttori nazionali e membri delle Equipe nazionali. Partecipano all’evento anche le associazioni statunitensi National Community of Catechetical Leaders (NCCL), National Catholic Association of Educators (NCEA), Federation for Catechesis with Hispanics (FCH), National Association of Lay Ministers (NALM).



Dal 16 al 17 giugno, poi, la delegazione si sposterà a Panama per vedere i referenti delle Conferenze episcopali latinoamericane di lingua spagnola. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con il Laboratorio di Catechesi del Celam (Consiglio episcopale dell’America Latina e dei Caraibi) e i Paesi rappresentati saranno tredici.



Obiettivo degli incontri

Gli incontri del Dicastero con i referenti delle Conferenze Episcopali sono iniziati dopo la pubblicazione, da parte del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, nel 2020, del Direttorio per la Catechesi e di Antiquum ministerium, il motu proprio con cui Papa Francesco nel 2021 ha istituto il ministero di catechista. Tra gli obiettivi degli incontri, ci sono l’ascolto del vissuto delle Chiese locali, il desiderio di conoscere da vicino il lavoro di accoglienza del Direttorio e l’impegno delle Conferenze per delineare il profilo locale di catechista istituito. Non da ultimo, il Dicastero si propone di sostenere i catechisti, incoraggiarli e ringraziarli per il lavoro nelle Diocesi di tutto il mondo.