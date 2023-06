Davide Dionisi inviato speciale del governo italiano per la libertà religiosa

Già responsabile del Servizio internazionale de L’Osservatore Romano e per oltre 25 anni a Radio Vaticana - Vatican News, ha ricevuto l'incarico dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani

Vatican News

Il governo italiano ha un nuovo inviato speciale per la promozione della libertà religiosa, con particolare riguardo alle comunità cristiane nel mondo. È Davide Dionisi, per oltre 25 anni in servizio a Radio Vaticana - Vatican News - inviato fra l'altro nei viaggi papali e curatore di programmi di punta del palinsesto come “I Cellanti” sulla realtà delle carceri italiane - negli ultimi tempi prima del suo approdo alla Farnesina aveva assunto in seno al Dicastero per la Comunicazione l’incarico di responsabile del Servizio internazionale de L’Osservatore Romano.



"La libertà di religione è la base per la pace"

Di ieri la nuova nomina voluta dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Ogni attentato al libero convincimento religioso, ha dichiarato Dionisi, “è negazione della democrazia ed offesa alla libertà del pensiero, alla dignità di ogni popolo e di ciascun essere umano”. La libertà di religione, ha ribadito, è “la base per la pace”.