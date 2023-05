Run4Unity 2023, al via la staffetta mondiale ecologica dei giovani

Attraverso la Piattaforma di Iniziative Laudato si', il Vaticano sostiene domenica 7 maggio un evento sportivo e di piantumazione di alberi a livello globale, guidato dai ragazzi e dai giovani del Movimento dei Focolari. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale sottolinea come i giovani stiano aprendo la strada per la salvaguardia dell'ambiente naturale e la cura delle persone più vulnerabili

Oggi, domenica 7 maggio, in numerosi Paesi del mondo, migliaia di chilometri verranno percorsi da adolescenti, giovani e famiglie che attraverseranno decine di culture diverse, piantando alberi e costruendo la pace. In 200 mila hanno così deciso di partecipare alla Run4Unity, una staffetta mondiale che in centinaia di città li vedrà uniti, seppure a distanza, da un unico obiettivo: favorire la conversione ecologica.

Correre insieme verso la salvaguardia del Creato

Sostenuta e promossa dalla Piattaforma di Iniziative Laudato si' del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, e guidata dai giovani del Movimento dei Focolari come parte della loro Settimana Mondo Unito, la Run4Unity 2023 si concentra sul tema "Le persone, il pianeta e la nostra conversione ecologica". I partecipanti di tutte le età scambiano i chilometri percorsi o i minuti di esercizio fisico con alberi da piantare in tutto il mondo. "Per assicurare un futuro sano e vivibile al nostro pianeta, dobbiamo unirci tutti, al di là delle tradizioni di fede, delle culture, delle generazioni e impegnarci in azioni concrete che salvaguardino l'ambiente naturale e si prendano cura dei più vulnerabili tra noi. I giovani stanno aprendo la strada attraverso eventi come Run4Unity e il Dicastero spera che molti si uniscano alla loro importante missione", spiega John Mundell, rappresentante del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e direttore della Piattaforma di Iniziative Laudato si'.

Dalle Fiji alla California

L'evento prende il via dalle Isole Fiji, cioè dal primo fuso orario che dà inizio ad un nuovo giorno con un Paese ecologicamente simbolico perché già fortemente colpito dal cambiamento climatico. Da lì i giovani si passano il "testimone" virtuale da un fuso orario all'altro attraverso una serie di videoconferenze nelle 24 ore successive, per concludere con le comunità della California. I partecipanti correranno, faranno jogging, cammineranno o parteciperanno a eventi sportivi locali, alcuni dei quali si svolgeranno in luoghi simbolo della pace, ai confini tra Paesi o comunità in conflitto, o in posti ecologicamente significativi, per testimoniare l'unità e la pace. Tra i partecipanti ci sono alcune delle mille scuole della Laudato si’ presenti in tutto il mondo, impegnate nell'educazione ecologica attraverso la Piattaforma di Iniziative Laudato si', come pure gruppi e scuole che fanno parte del Progetto Living Peace. "Il nostro sogno - concludono Federico Viara e Fiorella Tassini, coordinatori internazionazli di Teens4Unity, gli adolescenti del Movimento dei Focolari - è che Run4Unity 2023 crei un'ondata di pace e solidarietà climatica in tutto il mondo! Rafforzare i legami tra le comunità dei vari Paesi può davvero incoraggiare le persone a impegnarsi per la pace e la cura del pianeta".