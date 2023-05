Hebdomada Papae, il Gr in latino del 13 maggio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 17.30. In sommario: Francesco al Patriarca copto ortodosso Tawadros: i copti uccisi in Libia martiri anche per la Chiesa cattolica. Il Pontefice al Regina Caeli: la fede non è un pacchetto di idee ma una strada da percorrere. Nuovo appello per la pace in Ucraina. Il Papa: guerre e miserie portano al declino della fraternità umana

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die décimo tértio mensis Máii anno bismillésimo vicésimo tértio

(TÍTULI)

Copto Patriárchae orthodóxo Tawadros dicit Francíscus: copti in Líbya interémpti mártyres sunt étiam Ecclésiae cathólicae.

In Angélica precatióne ait Póntifex: non est fides cogitatiónum fascículus, sed sémita persequénda. Íterum de pace in Ucraína.

Bella ac misériae – ad Pontíficis mentem - humánam fraternitátem pessúmdant.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latína língua dictos dicit Catharína Agorelius.

(NOTÍTIAE)

Patriárcham Tawadros in urbem Vaticánam recépit Francíscus, quod est signum ad christiánam unitátem obtinéndam. Lóquitur Alexánder de Carolis.

A die nono ad diem quartum décimum mensis Máii orthodóxae coptae Ecclésiae Alexandrínae Papa ipséque patriárcha Sedis Sancti Marci Tawadros Romam invísit, quinquagésimum anniversárium commemoratúrus, ex quo témpore eius decéssor Shenuda tértius Páulum sextum convénit, aeque ac décimum anniversárium, ex quo primum convénit Francíscum Papam. Privátim colloquéntes communitérque precántes, in Generáli Audiéntia die décimo mensis Máii in Petriáno Foro ambo sunt locúti et adstántium multitúdinem benedixérunt, iunctim sedéntes. Francíscus Papa Deo grátias egit “de gréssibus actis” idémque dixit vigínti unum coptos anno bismillésimo quinto décimo in Líbya interémptos in Martyrológium Románum relátum iri, quod signum est útique spiritális communiónis. Hoc ipsum quoque “ad unitátem consequéndam” iuvat.

In Angélica precatióne illud íterat Póntifex “nolíte timére” quod Iesus discípulis ante mortem dírigit. Sub finem, Consociatióni Meter, ut appéllant, grátias refert Francíscus, quod paedophíliae profligándae óperam dat et ipse rursus cohortátur ad pacem in Ucraína. Refert Monia Parente.

Ne metam amittámus, ne sinámus ut praeséntes res nos haúriant, sed Christum sequámur, qui via est felicitátis. In Angélica precatióne die praetérito séptimo mensis Máii, Domínicae Evangélii verba palam réttulit Francíscus, ubi Iesus ómnibus locum paráre conténdit, monens ínsuper non esse fidem cogitatiónum fascículum, sed sémitam persequéndam, Iesum amándo eúmque imitándo per misericórdiae in álios acta. Ad finem pervéniens, Consociatiónem Meter étiam salutávit, quae paedophíliae obstat ac minóres tutátur. “Nolíte desínere – áddidit – víctimae partes gérere”. Dénique ad Rosárium recitándum cohortátur hoc Máii mense ut petátur “a Vírgine Sancta pacis donum, máxime pro funestáta Ucraína”.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Eos qui Pontifíciae Académiae Scientiárum conferéntiam participárunt recépit Francíscus Papa de alimentórum hominúmque discrímine, qui de necessitáte est locútus dolórum levandórum fame laborántium, maniféste addens “nimis saepe natúrae calamitátes adésse, sed quoque armis contentiónes, políticam oeconomicámve corruptélam”.

Supervisiónis et Informatiónis nummáriae Auctóritas, quam vóluit Benedíctus décimus sextus, ut obsisterétur pecúniae dolóse mundátae et terróribus, ánnuam ratiónem réttulit, in qua quaedam suspécta aúcta vidéntur ac refértur quod participátur et ad Moneyval et Egmont áttinet, quod ad notitiárum inter Natiónum permutatiónem, quae fisci effúgium vitet, ad cooperatiónem “de consénsu” cum Offício Promotóris Iustítiae et Excubiárum spectat.

Ne ultra quam necésse sit progrediámur. Eventúra, próxima hebdómada.



“HEBDOMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE

13 maggio 2023

(TITOLI)

Francesco al Patriarca copto ortodosso Tawadros: i copti uccisi in Libia martiri anche per la Chiesa cattolica.

Il Pontefice a Regina Caeli: la fede non è un pacchetto di idee ma una strada da percorrere. Nuovo appello per la pace in Ucraina.

Il Papa: guerre e miserie portano al declino della fraternità umana

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Francesco ha ricevuto in Vaticano il patriarca Tawadros, un segno dei passi avanti compiuti verso l’unita tra i cristiani. Ce ne parla Alessandro De Carolis.

Dal 9 al 14 maggio, Tawadros II, Papa della Chiesa ortodossa copta di Alessandria e patriarca della Sede di San Marco, visita Roma per celebrare il cinquantesimo anniversario dello storico incontro del suo predecessore Shenouda III con Paolo VI e il decimo anniversario del suo primo incontro con Papa Francesco. In un colloquio privato e nella preghiera comune - il giorno dopo l’udienza generale del 10 maggio in piazza San Pietro, dove in modo inedito entrambi hanno parlato e benedetto la folla seduti l’uno a fianco all’altro - Papa Francesco ha ringraziato Dio per “i passi compiuti” e ha annunciato che i 21 copti decapitati nel 2015 in Libia saranno inseriti nel Martirologio Romano come segno di comunione spirituale. Anche questo un gesto per andare “avanti nell’unità”.

Al Regina Caeli il Pontefice fa risuonare quel “non abbiate paura” che Gesù rivolge ai discepoli poco prima di morire. Al termine Francesco ringrazia l’associazione Meter per l’impegno contro la pedofilia e leva un ennesimo appello per la pace in Ucraina. Il servizio di Monia Parente.

Non perdiamo di vista la meta, non lasciamoci travolgere dal presente ma seguiamo Cristo che è la via per la felicità. Francesco al Regina Caeli del 7 maggio scorso ha ricalcato le parole del Vangelo della Domenica dove Gesù va a preparare un posto per tutti, avvertendo che la fede non è un pacchetto di idee ma una strada da percorrere, amando Gesù e imitandolo con gesti di misericordia verso gli altri. Tra i suoi saluti conclusivi, uno è stato indirizzato all'Associazione Meter impegnata nel combattere la piaga della pedofilia e nella tutela dei minori: "Non stancatevi mai - ha detto loro - di stare dalla parte di chi è vittima". Infine, l’appello a pregare il Rosario in questo mese di maggio per chiedere “alla Vergine Santa il dono della pace, in particolare per la martoriata Ucraina”.

(NOTIZIE)

Papa Francesco ha ricevuto i partecipanti a una conferenza della Pontificia Accademia delle Scienze su crisi alimentari e umanitarie e ha parlato dell’urgenza di alleviare le sofferenze di chi patisce la fame, sottolineando che “troppo spesso sono situazioni segnate da calamità naturali, ma anche da conflitti armati, corruzione politica o economica”.

L’Autorità di Supervisione e Informazione finanziaria, voluta da Benedetto XVI per il contrasto al riciclaggio e al terrorismo, ha pubblicato il rapporto annuale, nel quale si evidenzia l’aumento delle segnalazioni di attività sospette, la partecipazione attiva a programmi di Moneyval ed Egmont, lo scambio di informazioni a livello internazionale per prevenire l’evasione fiscale, la cooperazione “intensa” con Ufficio del Promotore di Giustizia e Gendarmeria.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.