Regno Unito, Parolin rappresenterà il Papa alla incoronazione di Carlo

Lo rende noto la Sala Stampa vaticana. La cerimonia nella Abbazia di Westminster il prossimo 6 maggio

Vatican News

Sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, a rappresentare Papa Francesco all'incoronazione di re Carlo III come sovrano del Regno Unito. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana. La cerimonia si terrà nell'Abbazia di Westminster il prossimo sabato 6 maggio 2023.



A inizio aprile la Santa Sede aveva fatto dono, tramite la Nunziatura apostolica, a re Carlo di frammenti della Reliquia della Vera croce "come gesto ecumenico in occasione del centenario della Chiesa Anglicana in Galles". Si tratta di due piccoli frammenti lignei della croce sulla quale secondo la tradizione cristiana fu crocifisso Gesù. Conservate in Vaticano, le preziose reliquie erano state consegnate nei giorni scorsi alla Royal Chapel of St. James di Londra.