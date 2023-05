A Roma incontro induisti e cristiani europei: favorire la cooperazione con il dialogo

Ieri 2 maggio circa 55 partecipanti in rappresentanza delle tradizioni religiose cristiana e induista in Europa riuniti per un incontro sul tema della fratellanza, organizzato da Dicastero per il Dialogo interreligioso in collaborazione con Hindu Forum of Europe, Unione Induista Italiana e Consiglio Ecumenico

Circa cinquantacinque partecipanti in rappresentanza delle tradizioni religiose cristiana e induista in Europa si sono riuniti ieri, 2 maggio, a Roma per un incontro sul tema “Induisti e cristiani in Europa: costruire insieme un nuovo umanesimo ‘basato sulla fratellanza’”. Primo del suo genere, l’incontro, che si è svolto ieri è stato organizzato dal Dicastero per il Dialogo interreligioso in collaborazione con il Hindu Forum of Europe, l’Unione Induista Italiana e il Consiglio Ecumenico delle Chiese.



I partecipanti hanno riflettuto sulle mutevoli dinamiche del rapporto tra induisti e cristiani in Europa e hanno pensato a modi per favorire la cooperazione su questioni capaci di promuovere la crescita umana attraverso il dialogo interreligioso, la solidarietà e l’ospitalità. È stato riconosciuto che il concetto induista di Vasudhaiva Kutumbakam (il mondo intero è un’unica famiglia) e l'enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti servono da bussole per guidare induisti e cristiani verso un “nuovo umanesimo” in un’Europa sempre più interculturale e interreligiosa. I partecipanti hanno avuto anche l’occasione di prendere parte oggi, mercoledì 3 maggio, all’udienza generale di Papa Francesco in Piazza San Pietro.