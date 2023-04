Vietnam-Santa Sede, in Vaticano la decima riunione del Gruppo di lavoro congiunto

L’incontro presieduto da Le Thi Thu Hang, vice-Ministro degli Affari Esteri, e da monsignor Mirosław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati. Al centro le reciproche relazioni e “la libertà della Chiesa di portare avanti la sua missione per il bene dell’intera società, nell’ambito della legalità”

Il 31 marzo 2023 si è svolto in Vaticano il decimo incontro del Gruppo di lavoro congiunto tra il Vietnam e la Santa Sede. L’incontro è stato presieduto congiuntamente da Le Thi Thu Hang, vice-Ministro degli Affari Esteri, capo della Delegazione vietnamita, e da monsignor Mirosław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati, capo della Delegazione della Santa Sede.

Scambio di visioni

“Le due Parti – informa un comunicato congiunto - hanno avuto un'ampia e completa condivisione circa i rapporti Vietnam-Santa Sede, includendo questioni riguardanti la Chiesa cattolica in Vietnam”. In particolare, “hanno riconosciuto che le relazioni Vietnam-Santa Sede hanno avuto recentemente degli sviluppi positivi e vi è sempre stato un costante e costruttivo scambio di visioni”.

L'opera della Chiesa cattolica nel Paese

Da entrambe le Parti, si legge ancora nella nota, è stata riaffermata “la libertà della Chiesa di portare avanti la sua missione per il bene dell'intera società, nell'ambito della legalità”. Inoltre, “entrambi hanno concordato che la Comunità cattolica in Vietnam continuerà ad essere ispirata dal Magistero della Chiesa riguardante la vocazione ad essere, nello stesso tempo, buoni cattolici e buoni cittadini”.

Il progresso delle relazioni

Riconosciuto poi “il progresso” delle relazioni Vietnam-Santa Sede, “inclusi contatti e consultazioni regolari, lo scambio di delegazioni ad alto livello e le frequenti visite pastorali in Vietnam del rappresentante pontificio non residente, l’arcivescovo Marek Zalewski”. Su quest’ultimo punto, considerando lo statuto di un pappresentante pontificio residente in Vietnam, “le due Parti hanno raggiunto un consenso essenziale sull’accordo”.

Visita a monsignor Gallagher

Secondo ancora quanto riferito dal comunicato, “l’incontro ha avuto luogo in un clima di cordialità, di franchezza e di mutuo rispetto”. Prima di ripartire dal Vaticano, la delegazione vietnamita ha reso visita di cortesia al segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, l’arcivescovo Paul Gallagher. Non è stato più possibile realizzare l’Udienza prevista con Papa Francesco, a motivo delle note condizioni di salute.