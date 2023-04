Un intervento dell'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Santa Sede

Gallagher visita il Liechtenstein, parlerà di diplomazia e Vangelo

Il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali visita il Principato il 24 e 25 aprile. Dopo gli incontri istituzionali con il premier e il ministro degli Esteri del piccolo Stato europeo, lunedì 24 l’arcivescovo interviene alla conferenza “Diplomacy and the Gospel” presso il municipio della capitale Vaduz. Nel pomeriggio la visita di cortesia al principe ereditario Alois von und zu Liechtenstein. Il 25 aprile celebra Messa nella cattedrale St. Florin

Vatican News Inizia la mattina di lunedì 24 aprile, con una preghiera privata nella cappella di St. Maria zum Trost auf Dux (Santa Maria della Consolazione su Dux), la visita di due giorni nel Principato di Liechtenstein dell’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Santa Sede. Il programma della visita, reso noto la Segreteria di Stato con un tweet sull'account Terza Loggia, prevede poi, sempre per il 24 aprile, gli incontri con il primo ministro Daniel Risch e successivamente con il ministro degli Affari Esteri, dell’Istruzione e dello Sport Dominique Hasler. L’ arcivescovo Gallagher interverrà poi alla conferenza “Diplomacy and the Gospel”, presso il municipio di Vaduz. L’ultimo appuntamento ufficiale della giornata sarà la visita di cortesia al principe ereditario Alois von und zu Liechtenstein. Il 25 aprile, il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali presiederà la Celebrazione eucaristica che si terrà nella cattedrale St. Florin a Vaduz, prima di fare rientro in Vaticano.