Uno dei simboli del Villaggio per la terra a Villa Borghese

Il Premio “Reporter della Terra” a L’Osservatore Romano

Si tratta di un riconoscimento per l’impegno a favore dei temi legati all’ambiente. Nel ritirare il premio, il direttore Andrea Monda ha sottolineato le iniziative in atto da anni sia sul quotidiano della Santa Sede che su Radio Vaticana-Vatican News, in particolare con il progetto Laudato si’

Vatican News All'interno della manifestazione "OnePeopleOnePlanet" che si è svolta presso l'Auditorium della Nuvola di Fuksas all'Eur di Roma, sabato 22 aprile è stato consegnato il premio "Reporter della Terra" alla redazione de L'Osservatore Romano. La manifestazione, raccontata anche attraverso una lunga "maratona" televisiva, ha fatto parte dei tanti eventi organizzati in questi giorni da EarthDay Italia per la Giornata Mondiale della Terra. Il premio, consegnato anche ad altre testate giornalistiche, è un riconoscimento per l'impegno profuso a favore dei temi e della sensibilità ambientale. In particolare la giornalista Chiara Giallonardo (a sua volta già premiata con lo stesso riconoscimento nelle precedenti edizioni), nel consegnare il premio al direttore de L'Osservatore Romano, Andrea Monda, ha sottolineato anche l'iniziativa del mensile L'Osservatore di Strada che intende mettere al centro la cura delle persone e il riconoscimento della dignità di ogni essere umano, anche degli ultimi e degli emarginati. Monda ha ricordato che da diversi anni su L'Osservatore Romano e su Radio Vaticana-Vatican News si sono creati spazi e rubriche – in particolare con il progetto Laudato si' ispirato all'Enciclica di Papa Francesco - che raccontano storie legate al tema della cura della casa comune e ha voluto citare i nomi di alcuni dei colleghi che in particolare se ne occupano, come Giada Aquilino, Cecilia Seppia e Marco Bellizi.