Musei Vaticani. ‘Non sia fatta la mia, ma la tua volontà'

Annunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella. Cuore del Vangelo è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto”. Ispirata da queste parole di Francesco prosegue per la Quaresima fino all’Ottava di Pasqua la collaborazione tra Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni pontificie accompagnati dalle parole dei papi

Giovanni di Paolo, Orazione di Gesù nell’orto, 1440-45, tempera su tavola di pioppo, scomparto di predella, Pinacoteca Vaticana © Musei Vaticani © Musei Vaticani Giovanni di Paolo, celebre maestro senese, realizzò attorno al 1445 questo scomparto di predella che rappresenta l’Orazione all’Orto. Nella notte, Gesù, in primo piano, è rappresentato in ginocchio, proteso con le mani ad accogliere il calice che gli porge un angelo. A poca distanza, dietro di lui, tre apostoli dormienti e accanto un altro gruppo di discepoli vinti dal sonno. Al di là dell’orto, che mostra alberi di varia specie, un fiume divide la scena, mentre un gruppo di soldati, con lance e fiaccole accese, si prepara ad attraversare il ponte e a dirigersi verso Gesù.

“La preghiera di Gesù è il luogo dove si percepisce che tutto viene da Dio e a Lui ritorna. A volte noi esseri umani ci crediamo padroni di tutto, oppure al contrario perdiamo ogni stima di noi stessi, andiamo da una parte all’altra. La preghiera ci aiuta a ritrovare la giusta dimensione, nella relazione con Dio, nostro Padre, e con tutto il creato. E la preghiera di Gesù infine è abbandonarsi nelle mani del Padre, come Gesù nell’orto degli ulivi, in quell’angoscia: “Padre se è possibile ..., ma si faccia la tua volontà”. L’abbandono nelle mani del Padre. È bello quando noi stiamo agitati, un po’ preoccupati e lo Spirito Santo ci trasforma da dentro e ci porta a questo abbandono nelle mani del Padre: “Padre, si faccia la tua volontà”.” (Papa Francesco – Udienza Generale del 4 novembre 2020) #labellezzaciunisce

