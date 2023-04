Musei Vaticani. L’apparente sconfitta

Annunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella. Cuore del Vangelo è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto”. Ispirata da queste parole di Francesco prosegue per la Quaresima fino all’Ottava di Pasqua la collaborazione tra Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni pontificie accompagnati dalle parole dei papi

Polidoro da Caravaggio, Andata al Calvario, 1530 ca., olio su tavola di noce, cornice dorata, Pinacoteca Vaticana © Musei Vaticani © Musei Vaticani Opera intensamente drammatica, preparatoria per la pala d’altare del 1534 per la chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani a Messina, fu lodata dal Vasari per il «numero di figure che accompagnano Cristo alla morte, soldati, farisei, cavagli, donne, putti et i ladroni innanzi». “La Croce sembra decretare il fallimento di Gesù, ma in realtà segna la sua vittoria. Sul Calvario, quelli che lo deridevano gli dicevano: “Se sei il Figlio di Dio, scendi dalla croce”. Ma era vero il contrario: proprio perché era il Figlio di Dio Gesù stava lì, sulla croce, fedele fino alla fine al disegno d’amore del Padre. E proprio per questo Dio ha «esaltato» Gesù , conferendogli una regalità universale.” (Papa Francesco – Angelus di domenica 14 settembre 2014) #labellezzaciunisce

a cura di Paolo Ondarza