Scuola, la Fondazione Fratelli Tutti e il MIM insieme per promuovere la fraternità

Il Protocollo d'intesa, firmato dal cardinale Mauro Gambetti e dal ministro Giuseppe Valditara, mira a realizzare iniziative congiunte nelle scuole di ogni grado, nel rispetto dell’autonomia, per la promozione dei valori di pace, solidarietà, tutela dell’ambiente, in vista del “Meeting internazionale della fraternità”, in Piazza San Pietro il prossimo 10 giugno

Mettere in risalto il contenuto valoriale e spirituale della Enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco attraverso creazioni grafiche, video, disegni, testi in prosa o poetici, ricerche, manufatti. È l'ambizione del Protocollo d'intesa.“Sensibilizzare i giovani nei confronti delle tematiche legate alla pace, al dialogo, alla salvaguardia del Pianeta e alla fraternità”, firmato martedì 4 aprile dal Presidente della Fondazione Fratelli tutti, il cardinale Mauro Gambetti e il ministro dell’Istruzione e del Merito italiano Giuseppe Valditara. L'intento è quello di realizzare iniziative congiunte nelle scuole di ogni grado, nel rispetto dell’autonomia, per la promozione dei valori di pace, solidarietà, tutela dell’ambiente in vista del “Meeting internazionale della fraternità”, che si terrà in piazza San Pietro il prossimo 10 giugno.

Il Contest della Fraternità

Tra i progetti previsti ci sarà anche il "Contest della Fraternità", destinato alle scuole primarie e secondarie, e il cui vincitore sarà presente all'evento internazionale per presentare il suo elaborato. Agli istituti che hanno aderito è stato proposto di realizzare percorsi di approfondimento e studio, fatti di incontri, letture, visioni di film e documentari, dibattiti in classe, dedicati al tema della fraternità, nel solco della Fratelli tutti. Una giuria composta da rappresentanti del Ministero e dell’organizzazione del Meeting sceglierà dai 20 ai 30 lavori. I rappresentanti delle scuole selezionate si riuniranno la mattina dell’evento a Roma e voteranno l’opera più rappresentativa del Meeting, che verrà appunto presentato il 10 giugno.

I giovani e la fraternità

In numerose occasioni il Papa ha sottolineato l'importanza dell'educazione alla fraternità per i cittadini più giovani. Poco più di un anno fa, nel messaggio inviato ai fedeli brasiliani in occasione della 59ª Campagna quaresimale di Fraternità, promossa dalla Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile, sul tema “Fraternità ed Educazione”, Francesco indicava come “il rapporto tra fraternità ed educazione" sia "fondamentale per valorizzare l’essere umano nella sua integralità, evitando la cultura dello scarto, che colloca i più vulnerabili a margine della società”. Nel testo, esortava poi ad “adottare azioni trasformatrici in ambito educativo, a favore di un’educazione promotrice di fraternità universale e di umanesimo integrale”. All'inizio di quest'anno, nel video con l’intenzione di preghiera per il mese di gennaio, il vescovo di Roma aveva chiesto di pregare per gli educatori, perché siano maestri di fraternità credibili e d'aiuto in particolare per i giovani più vulnerabili.