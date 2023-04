La Messa di Gambetti per i dipendenti vaticani In preparazione alla Pasqua

Il cardinale arciprete della Basilica vaticana ha presieduto la celebrazione all’altare della Cattedra assieme al cardinale Arthur Roche

L’Osservatore Romano

All’altare della Cattedra della basilica di San Pietro il cardinale arciprete Mauro Gambetti, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, ha presieduto mercoledì mattina, 5 aprile, la messa in preparazione alla solennità della Pasqua per quanti prestano servizio in Vaticano.

Tra i concelebranti, il cardinale Arthur Roche, l’arcivescovo Vittorio Francesco Viola e il vescovo Aurelio García Macías, rispettivamente, prefetto, segretario e sottosegretario del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, e l’arcivescovo Angelo Vincenzo Zani, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, insieme a numerosi sacerdoti e assistenti spirituali dei vari uffici e organismi di lavoro.