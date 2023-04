Premio Internazionale Paolo VI 2023, la consegna da parte di Papa Francesco

L'Istituto Paolo VI, promosso dall’Opera per l’Educazione Cristiana di Brescia, annuncia il conferimento il prossimo 29 maggio del riconoscimento internazionale, dopo una pausa di alcuni anni. Nella conferenza stampa di mercoledì 19 aprile, il nome della personalità scelta per l'edizione 2023

Vatican News

Il 29 maggio 2023, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, Papa Francesco consegnerà il Premio Internazionale Paolo VI, nella ricorrenza del 60° anniversario dell’elezione di Papa Montini al Soglio pontificio. Il nome della persona che verrà premiata quest'anno sarà annunciata mercoledì 19 aprile, alle ore 12.00, nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo nella Sala Stampa della Santa Sede, al momento in Via dell’Ospedale, a Roma.

Un comunicato stampa dell'istituzione che promuove il Premio, l'Istituto Paolo VI di Brescia – sorto all’indomani della morte di Montini su iniziativa dell’Opera per l’Educazione Cristiana di Brescia come Centro di Studi e di Documentazione sulla figura, l’opera e il magistero di Giovanni Battista Montini-Paolo VI –, informa che "dopo alcuni anni di sospensione ha ora riattivato il conferimento del Premio, al fine di segnalare personalità eminenti che si sono distinte nei diversi ambiti della cultura e nella promozione di una convivenza umana giusta e che, in modi diversi, testimoniano la vitalità dell’eredità spirituale di Paolo VI.

Tra i premiati delle passate edizioni: Hans Urs von Balthasar per gli studi teologici (1984), Olivier Messiaen per la musica (1988), Oscar Cullmann per l’ecumenismo (1993), Paul Ricoeur per la filosofia (2003) e la Collana “Sources Chrétiennes” per l’educazione (2009).