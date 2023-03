Sinodo America Latina, il teologo Luciani: è iniziata una nuova mentalità ecclesiale

Il laico venezuelano, membro della Commissione teologica della Segreteria generale del Sinodo, da Bogotà per i lavori della tappa continentale parla dell’importanza di vivere nella Chiesa la conversione nei modi di comunicare e di relazionarsi per formare "una nuova cultura"

Johan Pacheco – Inviato a Bogotà

“Una cosa che è emersa nelle prime due fasi, diocesana e continentale, è che molte persone sono rimaste sorprese dal fatto che per la prima volta venivano consultate dalla Chiesa. E questo è un aspetto che deve richiamare la nostra attenzione e la nostra conversione come Chiesa, perché sia un modo permanente di essere, di agire e di procedere: l’ascolto”. Il teologo venezuelano Rafael Luciani, membro della Commissione teologica della Segreteria generale del Sinodo, evidenzia con queste parole le novità emerse dal processo sinodale avviato nel 2021 da Papa Francesco. Luciani è a Bogotà per i lavori della tappa continentale del Sinodo dell’America Latina.

Cammino di conversione

“Uno degli elementi che è emerso con molta novità è il modo, il processo che è stato seguito durante questo mese per elaborare il documento”, spiega a Vatican News. “Il cammino di conversione verso una nuova mentalità e cultura ecclesiale è iniziato”, afferma ancora, e, sebbene possa richiedere più tempo per consolidarsi, “sarà molto difficile tornare ai modelli precedenti”.

“Quando le persone sentono che la loro parola è presa in considerazione e che sono responsabilizzate da questo modo di relazionarsi con l’istituzione, questo fa sì che le persone inizino ad agire con un po’ più di profezia o parresia, perché hanno il diritto e il dovere di parlare come battezzati. Questa è la consapevolezza che sta emergendo a poco a poco”, aggiunge.

Comunicare e relazionarsi

Rafael Luciani sottolinea inoltre che ci sono due aspetti che nel cammino sinodale devono essere vissuti, anzitutto il processo di cambiamento nei “modi in cui comunichiamo e ci relazioniamo gli uni con gli altri”. L’espressione “camminare insieme”, tema centrale del percorso sinodale, “implica pregare insieme, lavorare sul discernimento insieme, formarsi insieme, in modo che la dinamica inviti a questo cambiamento di relazioni e di modalità di comunicazione”. Unito a questo, è importante “riformare le strutture che attualmente continuano a essere piramidali e verticali e che non rispondono a questo modo di comunicare e relazionarsi in una Chiesa sinodale”.