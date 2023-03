Nwachukwu nuovo segretario presso il Dicastero per l'Evangelizzazione

Finora osservatore permanente della Santa Sede presso l’Ufficio delle Nazioni Unite ed Istituzioni Specializzate a Ginevra e presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio, nonché rappresentante vaticano presso l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'arcivescovo presterà da oggi servizio nella Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

Vatican News

Papa Francesco ha nominato segretario del Dicastero per l’Evangelizzazione, sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, monsignor Fortunatus Nwachukwu, arcivescovo titolare di Acquaviva e nunzio apostolico.

Il presule di origine nigeriana era finora osservatore permanente della Santa Sede presso l’Ufficio delle Nazioni Unite ed Istituzioni Specializzate a Ginevra e presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio (O.M.C.), e rappresentante della Santa Sede presso l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (O.I.M.).

Studi e servizio

Laureato in Sacre Scritture presso il Pontificio Istituto Biblico, con un doppio dottorato in teologia dogmatica presso la Pontificia Università Urbaniana e in Diritto canonico presso la Pontificia università "San Tommaso d'Aquino", Nwachukwu è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 1994, due anni dopo aver terminato gli studi presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica nel 1992. Ha prestato servizio presso le Nunziature apostoliche di Ghana, Paraguay, Algeria, poi presso l'Ufficio delle Nazioni Unite ed Istituzioni specializzate a Ginevra.

Ha prestato servizio nella Seconda Sezione per le relazioni con gli Stati della Segreteria di Stato e nel 2007 ne è stato nominato capo del protocollo. Il 12 novembre 2012 Benedetto XVI lo ha nominato nunzio apostolico in Nicaragua, succedendo ad Henryk Józef Nowacki, trasferito a capo delle nunziature in Svezia ed Islanda; contestualmente gli è stato assegnata la sede titolare di Acquaviva con dignità di arcivescovo titolare. A seguito della sua ordinazione episcopale, avvenuta il 6 gennaio 2013, presso la Basilica di San Pietro, ha fondato la Fortune Aquaviva Foundation, organismo con l'obiettivo è quello di sostenere sacerdoti, religiosi e religiose nigeriane in stato di necessità.

Nwachukwu in udienza da Papa Francesco nel 2021

Nunzio in diversi Paesi

Nel 2017 Papa Francesco lo ha nominato nunzio apostolico in Trinidad e Tobago, Antigua e Barbuda, Barbados, Dominica, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine e Guyana nonché delegato apostolico nelle Antille. Nel 2018 è stato nominato nunzio a Saint Lucia, Grenada e nelle Bahamas, poi in Suriname e in Belize.

Il 17 dicembre 2021 ancora Papa Francesco lo ha nominato osservatore permanente della Santa Sede presso l'Ufficio delle Nazioni Unite ed Istituzioni specializzate a Ginevra e l'Organizzazione mondiale del commercio e rappresentante della Santa Sede presso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Incarico mantenuto fino alla nomina di oggi.