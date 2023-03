Musei Vaticani. Dio si è piegato su di noi

Annunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella. Cuore del Vangelo è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto”. Ispirata da queste parole di Francesco prosegue per la Quaresima fino all’Ottava di Pasqua la collaborazione tra Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni pontificie accompagnati dalle parole dei Papi

Lucas Cranach il Vecchio, Pietà, olio su tavola, 1540 ca., Pinacoteca Vaticana, © Musei Vaticani © Musei Vaticani Davanti a un fondo nero, al centro tra la Vergine e San Giovanni Evangelista, Cristo è rappresentato seduto sul bordo del sepolcro e guarda negli occhi l’osservatore, mostrando le ferite sul costato e sulle mani, ma anche la nodosa corona di spine che gli cinge il capo.

““Ma guardiamo bene quell’uomo crocifisso tra la terra e il Cielo, contempliamolo con uno sguardo più profondo, e scopriremo che la Croce non è il segno della vittoria della morte, del peccato, del male ma è il segno luminoso dell’amore, anzi della vastità dell’amore di Dio, di ciò che non avremmo mai potuto chiedere, immaginare o sperare: Dio si è piegato su di noi, si è abbassato fino a giungere nell’angolo più buio della nostra vita per tenderci la mano e tirarci a sé, portarci fino a Lui”.” (Benedetto XVI – Via Crucis al Colosseo – 22 aprile 2011)

#labellezzaciunisce

instagram: @vaticanmuseums @vaticannews

facebook: @vaticannews

a cura di Paolo Ondarza