Al via, dal 14 aprile, le aperture serali in musica dei Musei Vaticani

Torna anche quest’anno “Musei di Sera”, l’iniziativa dei Musei Vaticani che prevede, dal 14 aprile al 20 ottobre, 14 concerti nell’ambito delle aperture serali del venerdì. Le gallerie pontificie resteranno aperte fino alle 22.30, con l’ultimo accesso consentito alle 20.30. I concerti, sempre inclusi nel costo del biglietto d’ingresso, inizieranno alle 20 in due “teatri” d’eccezione: il Braccio Nuovo, in apertura e chiusura del programma musicale, e il Museo Gregoriano Profano per tutti gli altri appuntamenti.

Esibizioni dal vivo degli allievi di diversi conservatori italiani

Lo speciale dialogo tra musica, arte e architetture museali, per la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa, è una “sinergia di arti visive e musicali, l’universalità dei linguaggi creativi in dialogo tra loro. Le porte aperte al cuore e agli occhi di quanti si trovano nella Città Eterna per vivere un’esperienza indimenticabile”. Come già proposto nelle edizioni passate, e fedeli alla loro mission educativo-formativa, i Musei del Papa chiamano a impreziosire i loro venerdì serali gli allievi dei diversi conservatori italiani di musica, offrendo loro un palcoscenico unico nel suo genere. A esibirsi dal vivo, tra i capolavori della statuaria classica, saranno le eccellenze strumentali e vocali dei conservatori di Roma, Udine, Aosta, Campobasso, Ravenna, Castelfranco Veneto, Cremona, Cosenza, Siena, Gallarate, Torino e Avellino.

Le serate speciali

Nelle giornate inaugurali e conclusive della rassegna la proposta musicale raddoppia e il Braccio Nuovo dei Musei ospiterà i concerti congiunti della Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana con la Banda Nazionale della Guardia di Finanza, il 14 aprile, e con la Banda Nazionale dell’Esercito Italiano, il 20 ottobre. Sarà invece una rappresentanza interforze, che vedrà insieme l’Aeronautica Militare, i Vigili del Fuoco, i Granatieri di Sardegna e la Gendarmeria dello Stato Città del Vaticano, ad allietare i visitatori nel primo appuntamento di giugno. Oltre alla possibilità di usufruire di una visita guidata on demand, si potrà prenotare on line un aperitivo nel suggestivo Cortile della Pigna.