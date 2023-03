Nicaragua, il rappresentante vaticano lascia il Paese

Managua. Mons. Marcel Diouf viene salutato dai rappresentanti diplomatici accreditati in Nicaragua dell’Unione Europea, Germania, Francia e Italia (16 marzo 2023)

Monsignor Marcel Diouf, incaricato d’affari della Nunziatura a Managua, si è trasferito in Costa Rica. La chiusura della sede diplomatica è avvenuta su richiesta del governo nicaraguense

Ieri, 17 marzo, l’incaricato d’affari, a.i., della Nunziatura Apostolica in Nicaragua, Monsignor Marcel Diouf, ha lasciato il Paese e si è trasferito in Costa Rica. La chiusura della Sede Diplomatica della Santa Sede è avvenuta in seguito ad una richiesta del Governo nicaraguense, del 10 marzo 2023.

La custodia della sede della Nunziatura Apostolica e dei suoi beni è stata affidata, a norma della Convenzione di Vienna sui Rapporti Diplomatici, alla Repubblica Italiana. Prima della sua partenza, Mons. Diouf è stato salutato dai rappresentanti diplomatici accreditati in Nicaragua dell’Unione Europea, Germania, Francia e Italia.