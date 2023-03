Hebdomada Papae, il Gr in latino del 4 marzo

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano in onda ogni domenica alle 12.30. In sommario: il Papa al primo Angelus della Quaresima: “Il diavolo lo sconfiggiamo opponendogli la Parola divina”. I settimanali belgi Tertio e Dimanche intervistano Francesco in vista del decennale del Pontificato: “L’economia deve essere un’economia sociale”. Settimana di esercizi spirituali per il Papa che ha invitato anche i suoi collaboratori a vivere questo momento in modo personale

Die quarto mensis Martii anno bismillésimo tertio et vicésimo

In prima Angélica salutatióne témporis Quadragésimae Pontifex ait: «Diábolum profligámus, Verbum divínum ei ex fide opponéntes.

Belgárum ephemérides, quarum títulus Tertio et Dimanche Francíscum percontáti sunt de decénnio Pontificátus elápso: «Oeconómia opórtet sit pro societàte».

Hebdómada exercítiis spirituálibus Pontíficis est destináta, qui óperis quoque sócios cohortátus est, ut hoc tempus personáliter, precántes, experiréntur.

In prima Angélica Salutatióne témporis Quadragésimae Póntifex hortátus est, ut a temptatiónibus caverétur, fídei Bibliorúmque ope ac porro unitáte cum Deo et inter nos serváta. Refert Catharína Agorelius:

Tribus venénis útitur diábolus, ut hóminem temptet ac fratérnam unitátem minétur. Quod explanávit Francíscus Papa, de quadragésimáli témpore cógitans, quo quadragínta dies Christi in solitúdine memorántur: «Primum veneno útitur cupiditátis rerum, servitútis necessitátum; […] Proínde altero veneno, quod est ánimi destitútio: Confidísne – ínnuit Malígnus – Patrem bonum velle tuum? […] Tandem dominátu: […] Mundi séquere iudícium, ómnia áccipe unus ac potens eris!». Quorum venenórum remédium est pactiónum recusátio. Cum diábolo foédera non sunt faciénda, Dei Verbum opórtet sit respónsio: «Diàbolum profligámus Verbum divínum ei ex fide interponéntes. Hoc modo Iesus nos docet unitatem cum Deo et inter nos a divisoris incursiónibus arcére!».

Interveniénte iam iam décimo Pontificátus anniversário anno, cathólicae duae ephemérides Bélgicae, cui títulus Tertio et Dimanche, Francíscum Papam percontátae sunt de complúribus arguméntis. Refert Alexánder De Carolis:

Concílium Oecuménicum Vaticánum secúndum, procéssus synodális, bellum in Ucráina, tot per mundum dimicatiónes oblivióni datae, sed ápprime adhortátio ut oeconómia sociális et inclusíva efficiátur: haec sunt arguménta, de quibus Francíscus Papa disséruit cum diurnáriis epheméridum belgicárum Tertio et Dimanche. Notítiae Vaticanae amplas húius diálogi partes edidérunt, in quibus decem Pontificátus anni recenséntur, óculis ad futúrum etiam convérsis. In Pontíficis verbis praecípuum óbtinet locum nova oeconomica rátio, magis ac magis necessária: «Adsunt hoc tempore hómines insígnes, qui rem oeconómicam iuxta novas ratiónes pónderant, inter quos nonnúllae mulíeres numerántur. Mulíeres magna ingénii vi fruúntur. […] Oeconómia pro societate opórtet sit. Voci “oeconomia mercatus” Ioannes Paulus áddidit nomen “socialis”, proínde: oeconómia sociális mercátus. Societátis memoria usque tenére opórtet».

Ad Quadragesimam parándam Póntifex a sóciis óperis quaesívit, ut tempus Exercitiórum Spirituálium personáliter experiréntur, quo ab opéribus cessent suis a domínica vicésima sexta mensis Februárii ad diem tértium mensis Mártii post merídiem. Eius quoque offícia sunt intermíssa, Audiéntia etiam Generális.

Cardinális Matthaéus María Zuppi, Conferéntiae Episcopórum Itáliae Praeses, ómnium catholicórum significávit dolórem coram míseris víctimis naufrágii ad oram Calábriae, in quo die domínica praetérita innúmeri migrantes occubuérunt submérsi, e quibus multi pueri, qui omnes ius habébant asýli.

4 marzo 2023

Il Papa al primo Angelus della Quaresima: “Il diavolo lo sconfiggiamo opponendogli con fede la Parola divina”.

I settimanali belgi Tertio e Dimanche hanno intervistato Francesco in vista del decennale del Pontificato: “L’economia deve essere un’economia sociale”.

Settimana di esercizi spirituali per il Papa, che ha invitato anche i suoi collaboratori a vivere questo momento in modo personale, raccogliendosi in preghiera.

Nel primo Angelus della Quaresima il Pontefice ha invitato a guardarsi dalle tentazioni con l‘aiuto della fede e della Bibbia e difendendo l’unità con Dio e tra di noi. Il servizio di Katarina Agorelius:

Il diavolo si serve di tre veleni per tentare l’uomo e minare l’unità fraterna. Lo ha spiegato Papa Francesco riflettendo sul tempo di Quaresima che ricorda i quaranta giorni di Cristo nel deserto: “Anzitutto il veleno dell’attaccamento alle cose, ai bisogni; […] Poi il secondo veleno, la sfiducia: “Sei sicuro – insinua il maligno – che il Padre voglia il tuo bene? […] Infine il potere: […] Segui i criteri del mondo, prenditi tutto da solo e sarai potente!”. L’antidoto a questi veleni è il rifiuto di ogni patteggiamento. Con il diavolo non si deve scendere a compromessi, la risposta deve essere la Parola di Dio: “Il diavolo lo sconfiggiamo opponendogli con fede la Parola divina. In questo modo Gesù ci insegna a difendere l’unità con Dio e tra di noi dagli attacchi del divisore!”.

Al termine dell’Angelus, Francesco ha espresso preoccupazione per le violenze e il dolore che stanno vivendo le persone in Terra Santa, in Burkina Faso e in Ucraina, e ha ricordato anche la Siria e la Turchia ferite dal terremoto di febbraio.

In vista del decimo anniversario del Pontificato, due settimanali cattolici del Belgio, Tertio e Dimanche hanno intervistato Papa Francesco affrontando insieme a lui molti argomenti. Il servizio di Alessandro De Carolis:

Dal Concilio Vaticano II all’attuale processo sinodale, dalla guerra in Ucraina ai conflitti dimenticati nel mondo, ma soprattutto l’invito a elaborare un’economia sociale e inclusiva. Sono tanti gli argomenti che Papa Francesco ha trattato nella sua intervista con le testate belghe Tertio e Dimanche. Vatican News ha pubblicato ampi passaggi di questo dialogo che ripercorre dieci anni di Pontificato e guarda al futuro. Nelle parole del Papa c’è grande attenzione a un nuovo modello economico, sempre più necessario: “Ci sono in questo momento persone straordinarie che stanno ripensando l’economia, tra le quali alcune donne. Le donne sono geni della creatività. […] L’economia deve essere un’economia sociale. All’espressione “economia di mercato”, Giovanni Paolo II ha aggiunto “sociale”, un’economia sociale di mercato. Bisogna sempre tenere a mente il sociale”.

In preparazione della Quaresima il Papa ha chiesto ai suoi collaboratori di vivere in modo personale un periodo di Esercizi spirituali, sospendendo l’attività lavorativa e raccogliendosi in preghiera dal pomeriggio di domenica 26 febbraio al pomeriggio di venerdì 3 marzo. Anche i suoi impegni, compresa l'udienza generale, sono stati sospesi.

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha espresso il dolore di tutti i cattolici di fronte alle vittime del naufragio avvenuto sulle coste della Calabria, e nel quale, domenica scorsa, hanno perso la vita numerosi migranti - tra i quali molti bambini -, tutti con diritto di asilo.

