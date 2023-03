Hebdomada Papae, il Gr in latino dell'11 marzo

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano in onda ogni domenica alle 12.30. In sommario: Il Papa si rivolge alle donne nella giornata internazionale a loro dedicata ricordando come costruiscano una società più umana con il loro sguardo e cuore. Rinnovato anche il Consiglio dei cardinali e dello Ior

Die undecimo mensis Martii anno bismillesimo vicesimo tertio

Póntifex ad féminas: ipsae útique humaniórem effíciunt societátem suo visu suóque corde.

Consílium Cardinálium rénovat Francíscus.

Pontíficis chirógraphus ac novum statútum: IOR renovátur.

Die undecimo mensis Martii anno bismillesimo vicesimo tertio

Die inter Natiónes féminis dicáto, in Audiéntia Generáli die Mercúrii Póntifex suam vertit in féminas cogitatiónem. Ipse quoque hortátur e memória ne excédat sauciáti Ucraínae pópuli dolor. Refert Olga Sakun.

Quadragésima, eláte lóquitur Póntifex, “tempus sit acceptábile ut nostram missionálem vim adhibeámus ad Evangélio hominibúsque laetánter famulándum”, adhaeréntes Ecclésiae, ad conversiónem invitánti et ad paeniténtiam, laeti mundo Evangélium nuntiatúri”. Die inter Natiónes féminis dicáto, in Audiéntia Generáli catechési perácta, Póntifex ad omnes féminas se convértit, in primis ad illas in Petriáno Foro adstántes. Hortátu ínsuper Pontíficis, usque “nostris in córdibus nostrísque precatiónibus” manére debet sauciátus Ucraínae pópulus, cuius numquam oblivísci debémus dolórem.

Francíscus Papa Cardinálium Consílium renovávit, quod C9 (ke novem) appéllant, útpote cum illud prístinum cessáverit. Lóquitur Rosárius Tronnolone.

Ídeo partícipes novi Consílii nominávit: qui sunt cardináles Petrus Parolin, Secretárius Status; Ferdinándus Vérgez Alzaga, praeses Gubernatorátus Status Civitátis Vaticánae; Fridolínus Ambongo Besungu, archiepíscopus Kinshasánus; Osváldus Gracias, archiepíscopus Bombaiénsis; Ioánnes Patrícius O’Malley, archiepíscopus Bostoniénsis; Ioánnes Ioséphus Omella Omella, archiepíscopus Barcinonénsis; Geráldus Lacroix, archiepíscopus Quebecéncis; Ioánnes Cláudius Hollerich, archiepíscopus Luxemburgénsis; Sérgius da Rocha, archiepíscopus Sancti Salvatóris in Brasília. Commissiónis secretárius est Marcus Mellino, Epíscopus título Cresiménsis. Próxima Consílii coadunátio die quarto et vicésimo mensis Aprílis, hora nona, apud Domum Sanctae Marthae evéniet.

IOR (quod est compendiátis verbis Institútum Óperum Religiónis) renovátur: minus quáttuor annis transáctis a Statúto novíssime recógnito, Institútum Óperum Religiónis mutátur, ad novam Constitutiónem apostólicam Praedicáte Evangélium accommodándum: offícia in quinquénnium retinéntur, quae semel renovári possunt; regíminis structúra agílior erit in qua múnera áptius finiúntur vária inter órgana ne quaedam superponántur neve óperae duplicéntur. Quod ex chirógrapho Francísci Papae novóque Statúto exstat, quodque die séptimo mensis Mártii innótuit, cum renovarétur IOR.

11 marzo 2023

Il Papa: le donne costruiscono una società più umana con il loro sguardo e cuore

Francesco rinnova il Consiglio dei Cardinali

Chirografo del Papa e nuovo Statuto: lo IOR si rinnova

Nella giornata internazionale dedicata alle donne il Pontefice all'udienza generale di mercoledì rivolge il suo pensiero al mondo femminile. Egli fa anche un appello a non dimenticare il dolore del martoriato popolo ucraino. Il servizio di Olga Sakun.

La Quaresima, ha sottolineato ancora il Papa, “sia un tempo favorevole per rivitalizzare il nostro dinamismo missionario per rendere gioiosamente servizio al Vangelo e all’umanità”, accogliendo, “l’invito della Chiesa alla conversione e alla penitenza, per poter annunciare con gioia il Vangelo al mondo”. Nella Giornata internazionale della donna il pensiero di Papa Francesco, dopo la catechesi all’udienza generale, è andato a tutte le donne e in particolare a quelle presenti in piazza San Pietro. L’invito del Pontefice, poi, è a avere sempre “nei nostri cuori e nelle nostre preghiere” il martoriato popolo ucraino, di cui non dobbiamo dimenticare il dolore.

Papa Francesco ha rinnovato il Consiglio di Cardinali, il cosiddetto C9, in quanto scaduto il mandato del precedente. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

Ha quindi nominato i membri del nuovo Consiglio: si tratta dei cardinali Pietro Parolin, segretario di Stato; Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di Kinshasa; Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay; Seán Patrick O'Malley, arcivescovo di Boston; Juan José Omella Omella, arcivescovo di Barcellona; Gérald Lacroix, arcivescovo di Québec; Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo; Sérgio da Rocha, arcivescovo di San Salvador de Bahia. Il segretario della commissione è monsignor Marco Mellino, vescovo titolare di Cresima. La prossima riunione del Consiglio si terra il 24 aprile alle 9 a Casa Santa Marta.

Lo IOR si rinnova: a meno di quattro anni dall’ultima revisione dello Statuto, l’Istituto per le Opere di Religione cambia per adeguarsi alla nuova Costituzione apostolica Praedicate Evangelium: durata quinquennale dei mandati con la possibilità di rinnovarli una volta soltanto, struttura di governo più snella con ruoli meglio definiti tra i diversi organi per evitare sovrapposizioni o duplicazioni di attività. È quanto emerge dal chirografo di Papa Francesco e dal nuovo Statuto, resi noti martedì 7 marzo, con i quali viene rinnovato lo IOR.

