Il Papa visto da vicino, otto incontri dal nord al sud d'Italia con Marcelo Figueroa

Francesco raccontato dal direttore dell’edizione argentina de L’Osservatore Romano, in otto incontri pubblici da Bolzano a Bari. L'iniziativa è promossa dalla Libreria editrice vaticana, che di Marcelo Figueroa ha pubblicato, tra l'altro, il volume: "Le diversità riconciliate. Un protestante nel giornale del Papa" , in occasione dei 10 anni di pontificato del Pontefice

Conoscere meglio Papa Francesco tramite la testimonianza di un fratello nella fede e di un amico di lunga data, nel contesto del decimo anniversario del pontificato (13 marzo 2013 - 13 marzo 2023): la proposta arriva dalla Libreria Editrice Vaticana che ha organizzato dal 12 al 21 marzo otto eventi con Marcelo Figueroa, presbitero argentino della Chiesa presbiteriana, biblista e giornalista, amico da oltre 20 anni di Jorge Mario Bergoglio. Marcelo Figueroa è l’autore di Le diversità riconciliate. Un protestante nel giornale del Papa e coautore di Conversazioni sulla Bibbia con Jorge Mario Bergoglio e Abraham Skorka, entrambi editi da Libreria Editrice Vaticana.

Copertina del libro "Le diversità riconciliate"

Il volume "Le diversità riconciliate"

Il testo Le diversità riconciliate, arricchito da una prefazione di Papa Francesco, raccoglie in maniera cronologica gli articoli, le interviste e i contributi pubblicati su L’Osservatore Romano da Marcelo Figueroa, primo protestante ad essere collaboratore e firma regolare nella storia plurisecolare del quotidiano della Santa Sede, di cui dirige l’edizione argentina. Sono interventi che affrontano una pluralità di tematiche: la costante ricerca del dialogo ecumenico tra le Chiese; la portata profetica di encicliche come Laudato si’ e Fratelli tutti; il contributo che l’esperienza cristiana latinoamericana può portare alla Chiesa universale. “Gli incontri pubblici di Marcelo Figueroa in occasione del decimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco - spiega Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale di Libreria Editrice Vaticana, nel comunicato stampa che presenta l'iniziativa - sono un’occasione unica per conoscere ancora meglio e da un osservatorio particolare il pensiero e la figura di Papa Francesco. Marcelo Figueroa, legato non solo da un’amicizia di lunga data ma anche da un sodalizio intellettuale e cristiano molto profondo con Jorge Mario Bergoglio, aiuterà certamente i partecipanti ad entrare ancora di più in sintonia con l’approccio intellettuale e religioso di Papa Francesco”.

Marcelo Figueroa con il Papa

Le date degli incontri con il pubblico

Saranno otto gli incontri, organizzati con il sostegno di Fondazione Cattolica, ai quali Marcelo Figueroa parteciperà in Italia nel mese di marzo: il primo appuntamento si svolgerà domenica 12 alle ore 15 presso la Fraternità di Romena a Pratovecchio Stia, nel quale l'autore dialogherà con la scrittrice e vaticanista Annachiara Valle e con Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. L’incontro verrà aperto da don Luigi Verdi, responsabile della Fraternità di Romena, e condotto dal giornalista Massimo Orlandi. Lunedì 13 alle ore 20.45 la Casa sul Pozzo a Lecco accoglierà un confronto con la giornalista Chiara Zappa. Martedì 14 alle ore 20.30 a Bolzano nella Chiesa dei Tre Santi sarà la volta di un dialogo con il giornalista Francesco Comina. Gli incontri di Figueroa proseguiranno mercoledì 15 marzo alle ore 20.45 a San Bonifacio nella sala civica Barbarani dove si svolgerà un dialogo con Paolo Ambrosini della Libreria Bonturi della stessa località. Giovedì 16 alle ore 20.45 Figueroa sarà a a Brescia, nella sala Bevilacqua, per un incontro che sarà moderato dal giornalista Claudio Baroni. Venerdì 17, alle ore 21.00, incontrerà il pubblico a Modena, nella parrocchia di S. Pio X . Il responsabile dell’edizione argentina de L’Osservatore Romano si recherà poi nel sud d'Italia per un incontro a Bari, il lunedì 20 marzo, alle ore 18.00 nell’Istituto scolastico Preziosissimo Sangue, dove Francesca Palamà, religiosa delle Adoratrici del Sangue di Cristo e preside dell'Istituto, modererà il dibattito. L’ultimo evento si terrà a Molfetta, martedì 21, alle ore 19.00 presso il Museo Diocesano Molfetta con la partecipazione di monsignor Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e di don Michele Amorosini, direttore del Museo diocesano di Molfetta. L’incontro sarà moderato da monsignor Carlo Santoro, incaricato regionale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso.

Chi è Marcelo Figueroa

Presbitero della Chiesa presbiteriana in Argentina e direttore per 25 anni della Società biblica argentina, Marcelo Figueroa è da oltre 20 anni un amico di Jorge Mario Bergoglio. Insieme al rabbino Abraham Skorka e all’allora cardinal Bergoglio ha dato vita per molto tempo ad un programma televisivo interreligioso trasmesso su Canal 21, la televisione dell’arcidiocesi di Buenos Aires, poi confluito nel volume Conversazioni sulla Bibbia (Libreria Editrice Vaticana). Dal 2016 è editorialista de L’Osservatore Romano, primo protestante ad essere "firma" sul quotidiano della Santa Sede, di cui dirige l’edizione argentina.