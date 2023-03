Koch in Slovacchia: “Il dialogo interreligioso fondamento della pace"

Il prefetto del Dicastero per la promozione dell'Unità dei cristiani in viaggio a Bratislava e altre città slovacche dal 28 al 30 marzo: numerosi incontri ecumenici e di dialogo interreligioso, tra cui un simposio alla Facoltà di Teologia dell’Università di Trnava sul tema dei rapporti tra ebrei e cristiani

Jozef Bartkovjak SJ - Bratislava

“Oggi abbiamo la tendenza di dire: no, la religione è una cosa privata. Chiaro, la religione è personale, ma non è privata! Se la religione non è pubblica, una società non è capace di fare un dialogo interreligioso, ma questo dialogo è il fondamento della pace”. Il cardinale Kurt Koch intervistato condivide le sue riflessioni con Vatican News mentre si trova a Bratislava, al termine di una visita di tre giorni (28-30 marzo) in diversi luoghi della Slovacchia come prefetto del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei cristiani e presidente della Commissione per i rapporti religiosi con l'Ebraismo. Il porporato ha partecipato, come ultimo appuntamento del programma, al Simposio presso la Facoltà di Teologia dell’Univesità di Trnava, guidata dai gesuiti, sul tema "Una sintesi dei sette anni del dialogo interreligioso tra le comunità ebraica e cattolica in Slovacchia".



Eminenza, in Slovacchia ha vissuto incontri in diversi luoghi, momenti di ecumenismo, visite al memoriale della lotta per la libertà. Cosa porta in cuore al termine di questa visita?



Molte cose. Prima di tutto ho potuto visitare questo bellissimo Paese e poi approfondire le conoscenze delle realtà ecumeniche, per esempio abbiamo avuto un’udienza con il metropolita Rastislav, capo della Chiesa Ortodossa, un incontro molto cordiale per approfondire questa relazione. Sono stato alla Facoltà di Prešov con un tema molto importante: come possiamo arrivare a una comunione sacramentale tra ortodossi e cattolici. Molti altri incontri ci sono stati con i Consigli ecumenici, in Košice e qui a Bratislava. Sono molto impressionato dal grande dialogo tra Stato e Chiesa per approfondire la realtà della libertà religiosa nella società. E questo è molto importante, perché la religione è una cosa pubblica.

E oggi anche l'incontro sul dialogo cattolico-ebraico...

Questo dialogo è il fondamento di tutto, perché abbiamo un rapporto particolare con il popolo ebraico, ed è importante approfondirlo. Penso che il dialogo cattolico-ebraico aiuti anche ad approfondire il dialogo ecumenico per tutte le Chiese e tutte le comunità che hanno radici nell’ebraismo.



Lei può dire che la Slovacchia può servire come laboratorio in questo senso?

Penso che ogni Paese ha un suo compito particolare, perché le situazioni e le tendenze sono molto diverse e ognuno porta avanti il dialogo nel suo modo in questo Paese. Questo può aiutare gli altri anche a un dialogo a livello universale che dobbiamo fare. Senza questi dialoghi a livello regionale, il nostro lavoro è molto difficile. E in questo senso, anche nell’ecumenismo, il contributo dei dialoghi ecumenici e interreligiosi è molto importante. Sono molto contento per la crescita di questa realtà anche in Slovacchia.