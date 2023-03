Nella Basilica Vaticana un nuovo percorso per chi vuole pregare

L’accesso è fruibile dalla mattina del 28 marzo in via sperimentale per coloro che desiderano raccogliersi in preghiera, confessarsi o partecipare alle Messe. Si snoda lungo la navata di destra ed è stato aperto con la collaborazione dell’Ispettorato italiano di pubblica sicurezza “Vaticano”, il Governatorato e la Gendarmeria vaticana. Il cardinale Gambetti: “Vorremmo restituire al santuario la massima accessibilità alla vita spirituale, liturgica e celebrativa”

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Un nuovo varco dedicato a pellegrini e fedeli per accedere alla Basilica di San Pietro. È stato inaugurato questa mattina ad experimentum per quanti desiderano pregare e partecipare ai sacramenti.

Inaugurato un percorso attraverso la navata di destra

Il percorso, spiega un comunicato della Fabbrica di San Pietro, è stato aperto con la collaborazione dell’Ispettorato italiano di pubblica sicurezza “Vaticano”, il Governatorato e la Gendarmeria vaticana e si snoda all’interno della Basilica Vaticana attraverso la navata di destra. Consente di raggiungere la statua della Pietà, l’Altare di San Giovanni Paolo II, la Cappella del Santissimo Sacramento, la Cappella Gregoriana con l’immagine della Madonna del Soccorso, l’area riservata ai penitenti per il sacramento della Riconciliazione e ancora l’Altare della Cattedra e la Cappella di San Giuseppe per la celebrazione delle Messe. Raggiunta quest’ultima, l’itinerario obbliga ad uscire passando attraverso le Grotte vaticane.

Niente più code per chi vuole pregare o partecipare ai sacramenti

Gli orari del nuovo percorso sono i medesimi di quelli di apertura della Basilica: ogni giorno dalle 6.50 fino alle 18.40. Per l’ingresso non è richiesto alcun biglietto, così come è gratuito il percorso per i turisti per poter visitare la Basilica e accedere ai luoghi delle azioni liturgiche tramite appositi passaggi. “Introduciamo in via sperimentale un percorso privilegiato per permettere a fedeli, gruppi di preghiera e pellegrini, di venire a pregare in San Pietro e partecipare ai sacramenti facilmente, senza attendere in lunghe code - precisa il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro -. In linea con il desiderio del Santo Padre, vorremmo restituire al santuario la massima accessibilità alla vita spirituale, liturgica e celebrativa”. Il nuovo percorso accoglie anche i pellegrini impegnati nei diversi “cammini”, che potranno mostrare le loro lettere credenziali e ritirare la pergamena del “testimonium”, che attesta il pellegrinaggio in Basilica.