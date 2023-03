Il calcio che unisce, in campo la formazione Fratelli Tutti e gli ex campioni francesi

La squadra, composta da 18 sacerdoti e seminaristi dei diversi Collegi Pontifici romani, giocherà una partita allo Stadio dei Marmi con il Variétés Club de France, che mette insieme decine di ex calciatori francesi venuti a Roma, in pellegrinaggio, con le loro famiglie. Giampaolo Mattei di Athletica Vaticana: "Nello sport conta anche il linguaggio, qui non si gioca contro qualcuno"

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

Una nuova pagina di autentico spirito sportivo verrà scritta dall'Athletica Vaticana quest'oggi a Roma. In uno scenario incantevole, a pochi metri dallo stadio Olimpico, la squadra Fratelli Tutti - composta da 18 sacerdoti e seminaristi dei diversi Collegi Pontifici romani, nello stile della Clericus Cup - giocherà una partita di calcio amichevole alle 16:30 allo Stadio dei Marmi, con il Variétés Club de France, che mette insieme 30 ex calciatori francesi venuti a Roma, in pellegrinaggio, con le loro famiglie.

Una squadra internazionale

La Fratelli Tutti vede nelle sue file un solo italiano, la maggior parte dei sacerdoti e seminaristi che la compongono sono infatti di origine africana, tra gli atleti pronti a scendere in campo anche un officiale della Segreteria di Stato. Ad accompagnare il gruppo francese, composto da oltre 150 persone, sarà monsignor Emmanuel Gobilliard, vescovo di Digne, che collabora attivamente con Athletica Vaticana. In particolare il presule si occupa dei progetti per le Olimpiadi di Parigi 2024, dopo l'incarico ricevuto dalla Conferenza episcopale francese.

Da Piazza San Pietro allo stadio dei marmi

Le due squadre - accolte ieri sera dall'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede - hanno partecipato questa mattina, mercoledì 22 marzo, all'Udienza generale di Papa Francesco in Piazza san Pietro. Prima hanno partecipato alla Santa Messa in Basilica, celebrata alle 7 all'altare della Cattedra. Tra le glorie francesi pronte a scendere in campo ci sono Arsène Wenger, Vincent Candela, Christian Karembeu, Robert Pirès, Sidney Govou ed Olivier Dacourt, oltre a Wilfrid Mbappé, il padre della stella del Paris Saint-Germain.

Uno "sponsor" unico

"La squadra Fratelli Tutti giocherà con la stessa maglia utilizzata in altre occasioni, con la scritta Fratelli Tutti sul petto, dove di solito si trovano gli sponsor. Questo è davvero unico, particolare e sta a significare che queste due parole mostrano il senso più profondo dello sport". Spiega Giampaolo Mattei, presidente di Athletica Vaticana, intervenendo in diretta al programma radiofonico Radio Vaticana con voi.

Ascolta l'intervento di Giampaolo Mattei

"Questo è il calcio come vorremmo fosse sempre, dove le braccia si usano per giocare insieme a qualcuno, non per colpire l'avversario". Un avversario che, come ha ricordato tante volte il Papa, non è mai un nemico. "La squadra francese ha anche ex campioni del mondo come Candela, è allenata da Wenger", sottolinea Mattei, auspicando che questo mercoledì a Roma "possano essere presenti allo stadio numerose famiglie e tanti bambini". Appuntamento dunque alle 16:30, l'ingresso è gratuito.