Il fenomeno della tratta di esseri umani produce profitti criminali di oltre 150 miliardi di dollari all'anno

Missione Santa Sede all'Onu, firmato un memorandum d'intesa contro la tratta

Sancito il partenariato tra il Gruppo Santa Marta - organizzazione benefica che promuove alleanze tra forze dell'ordine, società civile e Chiesa cattolica per sradicare il traffico di esseri umani - e il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti. Il cardinal Nichols: con profitti criminali che superano i 150 miliardi di dollari l'anno, il contrasto alla tratta richiede una leadership morale e una collaborazione in tutti i settori

Vatican News I rappresentanti del Gruppo Santa Marta (ente di beneficenza che promuove alleanze tra le forze dell'ordine, la società civile e la Chiesa cattolica in tutto il mondo per sradicare il traffico di esseri umani e la schiavitù moderna) e delle Investigazioni per la sicurezza interna degli Stati Uniti si sono riuniti il 15 febbraio presso la Missione della Santa Sede presso le Nazioni Unite per firmare un accordo di partenariato cruciale nella prevenzione della tratta di esseri umani. Era presente il cardinale Vincent Nichols, presidente del Santa Marta Group, insieme a Steve Francis, direttore esecutivo associato ad interim dell'Homeland Security Investigations (HSI), l'ente del Dipartimento di Sicurezza Interna degli Stati Uniti responsabile dell'applicazione penale dei crimini relativi alla tratta di esseri umani. Il contrasto alla tratta richiede collabozione in ogni settore “Con profitti criminali di oltre 150 miliardi di dollari all'anno, la lotta alla tratta di esseri umani richiede leadership morale e collaborazione in tutti i settori. Raggiungere quei punti di cooperazione che porteranno alla confisca di ciò che Papa Francesco chiama sempre 'denaro insanguinato' e aiutare le vittime di questo flagello della società - ha sottlineato - dipende da partenariati basati sulla fiducia. È proprio questo rapporto di fiducia instauratosi negli ultimi anni tra Santa Marta Group e HSI che ci ha portato a questo accordo". Ha proseguito precisando che l'accordo "offre un modello di come lavorare insieme può determinare il cambiamento ed è orientato direttamente alla lotta contro questo crimine malvagio, curando la ferita della tratta di esseri umani e incoraggiando la difesa della dignità umana". L'obiettivo è consapevolezza del fenomeno e prevenzione Francis ha ribadito che la firma del memorandum sottolinea l'obiettivo condiviso di HSI e del Gruppo Santa Marta di sradicare il traffico di esseri umani in tutto il mondo. “Dimostra come le forze dell'ordine e la comunità religiosa, lavorando insieme, possono portare consapevolezza e prevenzione della tratta di esseri umani, rendere giustizia e dare sollievo ai sopravvissuti”. L'arcivescovo Gabriele Caccia, Osservatore Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, ha affermato che “la tratta di persone è un crimine e una violazione della dignità delle vittime, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La tratta non ha confini, né ha un'unica causa. La lotta contro contro questo fenomeno - ha scandito - deve basarsi su un approccio multidimensionale e coordinato. La Missione della Santa Sede - ha concluso - è lieta di ospitare questa importante cerimonia della firma che segna il riconoscimento formale della cooperazione di lunga data che ha già portato l'assistenza tanto necessaria alle vittime della tratta e continuerà a farlo”.