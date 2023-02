Kordon vince il premio "Valentina Pedicini" ai Nastri d'Argento 2023

Il documentario di Alice Tomassini, prodotto da Vatican Media, che racconta delle donne volontarie al confine tra Ucraina e Ungheria, ha vinto il riconoscimento assegnato dai giornalisti cinematografici italiani

Michele Raviart - Città del Vaticano

Il docufilm Kordon ("confine" in ucraino) di Alice Tomassini, prodotto da Vatican Media (Centro Televisivo Vaticano) e Tenderstories, sulla storia di cinque donne volontarie impegnate nell’accoglienza ai profughi al confine tra l’Ucraina in guerra e l’Ungheria, ha vinto il riconoscimento “Valentina Pedicini” ai Nastri d’Argento 2023, il premio dei giornalisti per il cinema, che hanno così deciso di premiare quello che è stato definito un “viaggio nella coraggiosa resistenza delle donne ucraine”. A Kordon, proiettato lo scorso ottobre al Festival del Cinema di Roma, era stato anche assegnato il premio di categoria allo UK Film Festival, dove era stato presentato in anteprima europea.

Il premio "Valentina Pedicini"

Il riconoscimento, giunto alla terza edizione e promosso in collaborazione con la sede di Palermo del Centro Sperimentale di Cinematografia dedicata ai documentari e guidata da Costanza Quatriglio, nasce per ricordare la sensibilità dello sguardo della regista Valentina Pedicini (“Dal profondo”, “Dove cadono le ombre”), scomparsa prematuramente nel 2020. Assegnata anche una menzione speciale al documentario “La timidezza della chiome” di Valentina Bertani. Tra i 55 titoli selezionati quest’anno il premio al documentario dell’anno è andato “Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America” di Francesco Zippel.