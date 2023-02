Hebdomada Papae, il Gr in latino del 18 febbraio

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano in onda ogni domenica alle 12.30. In sommario: Il Papa all’udienza generale, annunciamo insieme che Dio è vicino. Nuovo appello per la pace in Ucraina; All’Angelus Francesco afferma che l'amore dà senso ai comandamenti. L’invito a non dimenticare i terremotati in Siria e Turchia; Dal Dicastero per lo Sviluppo Umano un vademecum per la salvaguardia della Terra

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die duodevicésimo mensis Februárii anno bismillésimo vicésimo tértio

TÍTULI

In Audiéntia Generáli Póntifex ait: nuntiémus una simul Deum prope esse. Rursus de pace conciliánda in Ucraína.

In Angélica Salutatióne Francíscus assevérat amórem mandátis tribúere significatiónem. Ínsuper ne oblivióne deleántur qui in Sýria ac Turcárum República terrae motum passi sunt.

Ex Dicastério pro Íntegra Humána Progressióne fovénda breviárium de terrárum orbe servándo.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

NOTÍTIA 1

In Audiéntia Generáli die praetérito quinto décimo mensis Februárii, íterum stúdio praedicándi dicáto, vestigávit Francíscus “missionálem sermónem”, ut áiunt, Iesu ad discípulos. Post catechésim, rursus ad pacem obtinéndam in Ucraína est cohortátus. Refert Rosárius Tronnolone.

Evangélii nuntiándi cardo sibi vult “ut mites boníque sicut agni, absque mundi spécie, una procedámus”, dicéntes “Deum prope esse” nosque dilígere, quóniam, eo quod laetánter nos Dei fílii sumus, id cum frátribus sororibúsque communicári debet, hoc nondum nesciéntibus”. Pontíficis catechésis in Audiéntia Generáli die praetérito Mercúrii ipsum est caput, quae quarta stúdio evangelizándi dicátur. Quod stúdium, áddidit Francíscus Papa, “ómnia, mentem, cor, manus” complécti debet. Post finítam catechésim, íterum Natiónum communitátem hortátus est Póntifex ut arma in Ucraína silérent, a bello suscépto fere anno transácto, in quo innúmeri hómines interiérunt.

NOTÍTIA 2

In Salutatióne Angélica die praetérito domínico planum fecit Póntifex normis opus esse, sed ultra lítteras est vivéndum. Íterum adhortátio ne oblivióne tegeréntur qui in Sýria ac Turcárum República exitiósum terrae motum passi sunt. Refert Olga Sakun.

Lex ac Prophétae ad efféctum plane adducántur: hanc ob ratiónem venísse Iesus osténdit in Evangélio quod in domínici diéi duodécimi mensis Februárii litúrgia príncipem óbtinet locum. Suis ex verbis in Angélica Salutatióne palam osténdit Póntifex normis opus esse, sed ut hae compleréntur lítteras praetérgredi opórtet”. Cum quis se rectum iúdicat, adiécit Póntifex, eo quod vitam alícui non adémit, non furátus est aut malum non fecit, ei tantum est “extrária relígio et incuriósa”, hoc sibi vult ut “mínimo necessário conténti simus, dum ad quam máximum nos cóncitat Iesus et extra modum ad amándum, sicut fecit Ipse”. Salutatióne Angélica ad finem addúcta, cum adstántes alloquerétur, est cohortátus ne ex memória deponeréntur qui in Sýria ac Turcárum República terrae motum passi sunt, qui motus terrae die sexto mensis Februárii plus quadragínta unum mília hóminum necávit, et solidarietátem ínsuper erga Ucraínam iterávit Francíscus.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Die quinto décimo mensis Februárii breviárium est demonstrátum, cuius títulus “Nostra commúnis domus: indícia ad nostrum vivéntem terrárum orbem coléndum”, quod Institútum Ámbitus Holmiénse ac Dicastérium pro Íntegra Humána Progressióne fovénda édidit. Libéllus, collustrátus et figúris refértus, a Lítteris encýclicis Laudato si’ Francísci Papae procédit.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

18 febbraio 2023

Titoli



Il Papa all’udienza generale: annunciamo insieme che Dio è vicino. Nuovo appello per la pace in Ucraina



All’Angelus Francesco afferma che l'amore dà senso ai comandamenti. L’invito a non dimenticare i terremotati in Siria e Turchia



Dal Dicastero per lo Sviluppo Umano un vademecum per la salvaguardia della Terra

Nell’udienza generale dello scorso 15 febbraio, dedicata ancora alla passione di evangelizzare, Francesco ha analizzato il cosiddetto “discorso missionario” di Gesù ai discepoli. Dopo la catechesi, ha levato un nuovo appello per la pace in Ucraina. Il servizio di Rosario Tronnolone.



La chiave dell’annuncio del Vangelo è “andare miti e buoni come agnelli, senza mondanità, insieme”, dicendo che “Dio è vicino” e ci ama, perché “la gioia di essere figli di Dio, va condivisa con i fratelli e le sorelle che ancora non lo sanno”. È la sostanza della catechesi del Papa all’udienza generale di mercoledì scorso, la quarta dedicata alla passione di evangelizzare. Una passione, ha detto Francesco, che deve coinvolgere “tutto, mente, cuore, mani". Al termine della catechesi, il Papa ha rivolto alla comunità internazionale una nuova esortazione a far tacere le armi in Ucraina, a ormai quasi un anno dall’inizio di una guerra che ha fatto migliaia di morti.



All’Angelus di domenica scorsa il Pontefice ha spiegato che le norme religiose servono ma che bisogna vivere oltre la lettera. Quindi un appello a non dimenticare la Siria e la Turchia colpite da un terremoto catastrofico. Ce ne parla Olga Sakun.



Dare pieno compimento alla Legge e ai Profeti: Gesù dichiara di essere venuto per questo nel Vangelo al centro della liturgia domenicale del 12 febbraio. Nella sua riflessione dell’Angelus il Papa ha chiarito che le norme religiose servono, ma "per dare loro compimento è necessario andare oltre la lettera”. Sentirsi a posto per non avere ucciso, rubato o fatto del male, ha osservato, è solo "religiosità esteriore e distaccata", significa accontentarsi del "minimo indispensabile, mentre Gesù ci invita al massimo possibile e ad amare smisuratamente come Lui ha fatto". Nei saluti del dopo Angelus, Francesco ha sollecitato a non dimenticare i terremotati di Siria e Turchia, colpiti il 6 febbraio da un sisma che fa fatto 41 mila vittime, oltre a rinnovare solidarietà alla gente ucraina.



(NOTIZIE)



È stato presentato il 15 febbraio il vademecum "La nostra casa comune: una guida per prendersi cura del nostro pianeta vivente" dell'Istituto per l'Ambiente di Stoccolma e del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. L’opuscolo, illustrato e ricco di schemi, si ispira ai contenuti della Laudato si’ di Papa Francesco.

