TheChurchIsOurHome: una fede totalmente piena

E' dedicato al magistero della fragilità il terzo video realizzato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita per raccontare il contributo dei fedeli con disabilità al percorso sinodale sulla sinodalità intrapreso dalla Chiesa. Il quarto, l'ultimo della serie, verrà pubblicato il prossimo 26 gennaio

Vatican News

La speciale sessione di ascolto sinodale dedicata alle persone con disabilità - nelle parole di padre Justin Glyn, S.I. - è stata un'occasione per riflettere su quale sia il significato della loro presenza all'interno della Chiesa.

A tal proposito, i protagonisti del video che oggi viene pubblicato parlano di un vero e proprio "magistero della fragilità". Sono parole che riecheggiano quelle di Papa Francesco che lo descrive in questo modo: "Il magistero della fragilità è un carisma del quale voi – sorelle e fratelli con disabilità – potete arricchire la Chiesa: la vostra presenza 'può contribuire a trasformare le realtà in cui viviamo, rendendole più umane e più accoglienti. Senza vulnerabilità, senza limiti, senza ostacoli da superare, non ci sarebbe vera umanità'."(Messaggio del Santo Padre Francesco in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, 3 dicembre 2022).

Si tratta di un magistero che non è fatto di encicliche o documenti, ma – soprattutto – di vita vissuta. È l'esperienza sperimentata durante la pandemia, ma anche quella di disabili che si impegnano a servizio dei più poveri.

Di fronte allo stupore dinnanzi ad una fede gioiosa vissuta nella debolezza - "Cos'è che ti fa avere quella vitalità e quella speranza nella vita nonostante i tuoi limiti?" – nasce l'opportunità dell'annuncio di un vangelo di liberazione: "E allora tu gli parli di Gesù e gli parli della Chiesa. Vivo la mia fede totalmente piena perché nella Chiesa sono nato a una vita nuova".