Padre Aldo Berardi nuovo vicario apostolico dell'Arabia del Nord

Il presule guiderà una sede vacante dal 2020 che ha avuto negli ultimi anni come amministratore apostolico il vescovo Paul Hinder, vicario apostolico dell'Arabia meridionale

Vatican News

Papa Francesco ha nominato come nuovo vicario apostolico dell’Arabia del Nord il reverendo padre Aldo Berardi, finora vicario generale dell’Ordine della Santissima Trinità e degli Schiavi. Il vicariato apostolico estende la sua giurisdizione sui fedeli cattolici di Bahrein, Kuwait, Qatar ed Arabia Saudita. La sede del vicariato è la città di Awali, in Bahrein, dove sorge la cattedrale di Nostra Signora d'Arabia. La prefettura apostolica del Kuwait fu eretta il 29 giugno 1953 con la bolla Quemadmodum dispensator di Pio XII, ricavandone il territorio dal vicariato apostolico di Arabia. Il 2 dicembre dell'anno seguente la prefettura apostolica fu elevata a vicariato apostolico con la bolla Quandoquidem Christi dello stesso Papa. Il 31 maggio 2011 il vicariato apostolico ha esteso la sua giurisdizione sull'Arabia Saudita, sul Qatar e sul Bahrein, che erano soggetti al vicariato apostolico di Arabia, e ha assunto l'attuale denominazione in forza del decreto Bonum animarum della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli. La carica era vacante dall'aprile 2020, in seguito alla morte del vescovo Camillo Ballin. Dal 13 maggio 2020 è stato amministratore apostolico il vescovo Paul Hinder, attuale vicario apostolico dell'Arabia meridionale.

Vita e servizio

Nato a Longeville-les-Metz (Francia) il 30 settembre 1963, padre Aldo Berardi ha frequentato il primo ciclo di studi di Filosofia presso il Grand Séminaire di Villers-lès-Nancy e, dopo un’esperienza missionaria in Madagascar, è entrato nell’Ordine della Santissima Trinità e degli Schiavi a Cerfroid (Francia). Ha frequentato il secondo ciclo di studi di Teologia presso il Grand Séminaire di Montreal, Québéc (Canada) e, successivamente, ha conseguito la Licenza in Teologia Morale presso l’Accademia Alfonsiana a Roma. Ha emesso i voti solenni a Roma il 17 dicembre 1990 ed è stato ordinato sacerdote ad Ars-sur-Moselle (Francia) il 20 luglio 1991.

Dopo aver prestato servizio a Roma presso la Caritas nei primi Anni '90 dello scorso secolo, è stato Direttore di un centro di accoglienza, di formazione e di ritiro a Cerfroid e poi Vicario Parrocchiale e Cappellano presso gli Scout, Azione Cattolica e un carcere psichiatrico (1992-1998). Dal 2000 ha diretto per 6 anni il Centro Saint-Bakhita per rifugiati sudanesi a Il Cairo, in Egitto, quindi dal 2007 al 2010 è stato Cappellano degli espatriati per il Vicariato Apostolico d’Arabia presso la parrocchia Sacred Heart in Bahrein. Parroco della Saint Arethas et Compagnons Martyrs nel Vicariato Apostolico dell’Arabia del Nord negli Anni '10, nel 2019 è divenuto Vicario Generale dell’Ordine della Santissima Trinità e degli Schiavi e Presidente del Segretariato Generale della Formazione e Rappresentante Legale della Curia Generalizia a Roma.