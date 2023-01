Il grazie di Krajewski per gli aiuti agli ucraini: “È stato un Natale davvero cristiano”

“Bacio le vostre mani... Grazie perché questo Natale è stato veramente cristiano”. Con un video il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski esprime la propria gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato nelle scorse settimane alla campagna di solidarietà che, tramite la piattaforma Eppela, ha permesso di acquistare magliette termiche e generatori elettrici per il popolo dell’Ucraina, al freddo e al buio per la mancanza di corrente. “La vostra generosità è stata incredibile: abbiamo raggiunto ad oggi 250 mila euro, e ancora non è finito. Ancora per qualche giorno si può fare questa raccolta”, dice il cardinale. A dicembre è stato lui stesso a portare a Kyiv e in altre città le magliette: “Migliaia di magliette sono state già portate. In particolare, io con il furgoncino, ma anche tre tir sono arrivati in Polonia e dalla Polonia a Leopoli e altre zone di guerra”. Con la somma raccolta, dice Krajewski, “abbiamo potuto comprare anche dei generatori, che servono a sopravvivere in questo tempo difficile, in cui la temperatura va sotto zero”. Quindi il grazie del cardinale va a chi ha potuto e voluto “condividere con altri quello che ci appartiene, anche solo pochi soldi, ma per loro sono la vita”.

Qui per partecipare alla raccolta fondi per la popolazione ucraina