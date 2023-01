Hebdomada Papae, il Gr in latino del 21 gennaio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: all’udienza generale il Papa prega per le vittime degli attentati nella RDC e della guerra in Ucraina e dice: “Dio ha nostalgia di chi si allontana da Lui”. Francesco all’Angelus: il Battista ci insegna la "libertà dagli attaccamenti" a ruoli e posizioni. Il Pontefice annuncia per il 30 settembre una veglia ecumenica “per affidare a Dio i lavori del Sinodo"

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die vicésimo primo mensis Ianuárii anno bismillésimo vicésimo tértio

(TÍTULI)

Audiéntiam agens Generálem pro iis orat Póntifex qui in República Democrática Congénsi sunt interémpti et in Ucraína et dicit: “Deum desidério illórum tenéri qui ab Eo discédunt”.

Rursus in Angélica Salutatióne Francíscus: Ioánnes Baptísta nos docet ut ab officiórum honorúmque “cupiditátibus nos abducámus”.

Póntifex die tricésimo mensis Septémbris oecuménicam vigíliam constítuit “ut Deo sýnodi ópera dicántur”.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus dicit Catharína Agorélius quibus núntii Latíni perferúntur.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

Audiéntiae Generális agens catechésim, praetérito die duodevicésimo mensis Ianuárii, Francíscus Papa fidéles est cohortátus ut Dóminum imitaréntur ad éius amórem testificándum. Sub finem Audiéntiae, Rempúblicam Democráticam Congénsem itémque Ucraínam memorávit. Refert Alexánder De Carolis.

In secúndo occúrsu seríei catechésium, qui stúdio dicátur evangelizatiónis et apostólici óperis, de Iesu cogitávit Póntifex, sicut nuntiatiónis exémplo. Ut nostram pastorálem navitátem perpendámus, éxtulit Francíscus Papa, nos percontári debémus an patiámur ac pro próximo perículum adeámus “congruénter cum Iesu corde, hoc cum pastoráli corde”. Audiéntiae finem impónens, damnávit Póntifex aedes ictas in urbe Dnipro Ucraínae, ex quo plus quadragínta hómines interiérunt: “Indifferéntes manére non póssumus”, dixit, orans ínsuper étiam pro República Democrática Congénsi, ubi nuper crímina sunt patráta, quamque sub ménsis finem invíset: “Quot christiáni súomet in córpore vim patiúntur: orémus pro eis!”.

In Angélica Precatióne die quinto décimo mensis Ianuárii, Francíscus autumávit christiános ad ánimum servítii habéndum vocári, qui honóres non requírunt, ómnes hortans ad virtútem coléndam, sicut Ioánnes Baptísta, “recédere discéndi”. Lóquitur Mónia Parente.

Servítii ánimus, humílitas et oboediéntia, quae sanctum Ioánnem Baptístam direxérunt, Iesu Baptísmo ablúto, Francísci Papae cogitatiónis príncipem obtinuérunt locum in novíssima Angélica Precatióne. Póntifex áddidit quod Ioánnes “missus erat ad Méssiae viam parándam idque fécerat nihil sibi parcens”, atque ad hóminum ratiónem cogitári potest eum “prǽmio” esse honestándum. At contra Francíscus osténdit Baptístam, offício perácto, “se subdúcere, de scaena decédere velle ut Iesu locum prǽbeat”. Ídeo simplicitátem est testátus: “Pópulo praedicávit, discípulos quosdam recépit, quos pérdiu instítuit. Sed néminem sibi sociávit”.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Angélicae Salutatiónis sub finem, die quinto décimo mensis Ianuárii, Póntifex oratiónis oecuménicam vigíliam praestítuit ut Deo committeréntur ópera sextae décimae Sessiónis Generális Ordináriae Sýnodi Episcopórum, cuius arguméntum est Synodálitas, consequénti mense Octóbri agéndae. Vigília die tricésimo mensis Septémbris anno bismillésimo vicésimo tértio, in Foro Petriáno, celebrábitur.

Die praetérito duodevicésimo mensis Ianuárii “Hebdómada Precatiónis pro Unitáte christianórum” celebrári coepta est, cuius arguméntum ex prophétae Isaíae Libro est deprómptum: “Díscite bonum fácere, quǽrite iustítiam", orándum et operándum ut inter omnes in Christum credéntes, magis ac magis ad plenam communiónem iter inveniátur.

Satis est dictum, nova eventúra, próxima hebdómada.



“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

21 gennaio 2023

(TITOLI)

All’udienza generale il Papa prega per le vittime degli attentati nella Repubblica Democratica del Congo e della guerra in Ucraina e dice: “Dio ha nostalgia di chi si allontana da Lui”.

Francesco all’Angelus: il Battista ci insegna la "libertà dagli attaccamenti" a ruoli e posizioni.

Il Pontefice annuncia per il 30 settembre una veglia ecumenica “per affidare a Dio i lavori del Sinodo".

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Nella catechesi all’udienza generale, lo scorso 18 gennaio, Papa Francesco ha invitato i cristiani a imitare il Signore per testimoniare il suo amore. Al termine ha levato appelli per la Repubblica Democratica del Congo e per l'Ucraina. Il servizio di Alessandro De Carolis.

Nel secondo appuntamento con il ciclo di catechesi dedicato alla passione per l’evangelizzazione e allo zelo apostolico, il Pontefice ha riflettuto su Gesù come modello dell’annuncio. Per valutare la nostra pastorale, ha sottolineato Francesco, dobbiamo chiederci se soffriamo e rischiamo per il prossimo “in sintonia con il cuore di Gesù, con questo cuore pastorale”. Al termine dell’udienza il Papa ha condannato l'attacco contro un palazzo a Dnipro, in Ucraina, che ha ucciso oltre 40 persone: “Non si può rimanere indifferenti” ha detto, pregando poi anche per la Repubblica Democratica del Congo, teatro di recenti attentati e che visiterà a fine mese: “Quanti cristiani soffrono sulla propria pelle la violenza: preghiamo per loro!”.

All’Angelus del 15 gennaio, Francesco ha ricordato che i cristiani sono chiamati a uno spirito di servizio che non cerca riconoscimenti, invitando tutti a coltivare, come Giovanni Battista, la virtù di "imparare a congedarsi". Ce ne parla Monia Parente.

Lo spirito di servizio, l’umiltà e l’obbedienza che guidano san Giovanni Battista dopo aver battezzato Gesù, è stato al centro della riflessione di Papa Francesco all’ultimo Angelus. Il Papa ha ricordato che Giovanni “era stato inviato a preparare la strada al Messia e l’aveva fatto senza risparmiarsi” e umanamente si potrebbe pensare che gli venga riconosciuto un “premio”. Invece Francesco ha sottolineato che il Battista, compiuta la sua missione, “sa farsi da parte, si ritira dalla scena per fare posto a Gesù”. Dunque, una testimonianza di semplicità: “Ha predicato al popolo, ha raccolto dei discepoli e li ha formati per molto tempo. Eppure non lega nessuno a sé”.



(NOTIZIE)

Al termine dell’Angelus del 15 gennaio, il Papa ha annunciato una veglia ecumenica di preghiera per affidare a Dio i lavori della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, sul tema della Sinodalità, che si svolgerà il prossimo ottobre. La veglia si terrà sabato 30 settembre 2023, in Piazza San Pietro.

È iniziata il 18 gennaio scorso la “Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani”, con il tema tratto dal Libro del profeta Isaia: “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia" che invita a pregare e ad operare affinché fra tutti i credenti in Cristo si affermi sempre più il cammino verso la piena comunione.



È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.