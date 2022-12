Oltre l’inclusione, la corresponsabilità

E' stato pubblicato il primo video della serie #TheChurchIsOurHome per raccontare il contributo dei fedeli con disabilità al Sinodo sulla sinodalità. Il tema proposto è: "Corresponsabilità". Si tratta del primo di quattro video realizzati dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. I prossimi verranno pubblicati il 15 dicembre, il 12 e il 26 gennaio 2023

Vatican News

Si sviluppa intorno al tema della partecipazione delle persone con disabilità alla vita della Chiesa il primo video della serie #TheChurchIsOurHome che oggi viene pubblicato sui canali social del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, della Segreteria Generale del Sinodo e di Vatican News.

La narrazione dei cinque protagonisti dei video – Enrique Alarcon Garcia, presidente di Frater Spagna, Luz Elena Beacamonte Zamora di DCYIA, Giulia Cirillo della Comunità di Sant’Egidio, Claire-Marie Rougier, laica consacrata francese e p. Justin Glyn, S.I. – prende le mosse dall’esperienza di alcune persone con disabilità. Essi parlano del tema del mancato accesso ai sacramenti, di quello che è accaduto durante la pandemia, dell’abitudine a creare gruppi separati ecc… per spiegare la necessità di intraprendere un cammino differente e di costruire comunità più accoglienti.

Non si tratta solo di favorire l’accessibilità dei luoghi e dei contenuti per i fedeli con disabilità, ma di renderne possibile la piena partecipazione e favorirne la corresponsabilità.

Il Sinodo sulla sinodalità – anche grazie alla speciale sessione di ascolto organizzata dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita – si sta rivelando un momento opportuno per prendere coscienza di questa realtà ed intraprendere una via alternativa. “Il Sinodo - ha scritto il Papa nel suo messaggio per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità – con il suo invito a camminare insieme e ad ascoltarsi a vicenda, ci aiuta a comprendere come nella Chiesa, anche per quello che riguarda la disabilità, non esista un noi e un loro, ma un unico noi, con al centro Gesù Cristo, dove ognuno porta i propri doni e i propri limiti”.

Per comprendere come percorrere questo cammino nella pastorale ordinaria si terrà oggi un incontro online tra il Dicastero e i responsabili della pastorale delle persone con disabilità di alcune Conferenze episcopali del mondo.