Edizione speciale del quotidiano vaticano oggi leggibile integralmente anche per i non abbonati

Il numero odierno de L'Osservatore Romano esce in edizione speciale listata a lutto per la morte del Papa Emerito Benedetto XVI. Numerosi i contributi, leggibili 'in chiaro' da chiunque, che approfondiscono la figura di Joseph Ratzinger, umile servitore della Chiesa.

Una panoramica ampia e internazionale sui tratti salienti della sua personalità e del suo magistero, nonché degli ultimi anni vissuti in Vaticano come Papa emerito.