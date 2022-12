Hebdomada Papae, il Gr in latino del 17 dicembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 17.30. In sommario: il Papa all’udienza generale invita a vivere le feste con sobrietà, portando “gli ucraini nel cuore”. E all’Angelus aveva porposto a tutti “Un avvento per imparare di nuovo chi è il nostro Signore”. Infine la lettera di Francesco ai capi di Stato per chiedere “un gesto di clemenza” per i detenuti in vista del Natale

In Audiéntia Generáli ad dies festos moderáte exigéndos Francíscus Papa hortátur: “Dómini Natívitas útique celebrétur, sed Ucraíni in corde teneántur”.

“Ex advéntu dénuo discámus quis sit Dóminus noster”: quod Francíscus Papa in Angélica Salutatióne die domínico praetérito nuntiávit.

Epístula ad Natiónum potestátes: “Áliquid cleméntiae” póstulat Francíscus témpore natalício pro cárcere deténtis.

Árdens in Ucraínam exstat cogitátio, implorátio quidem sub catechésis de discretióne finem in Audiéntia Generáli die praetérito Mercúrii. Póntifex postquam de vigilántia est locútus, ut Dómini Nativitátem sóbrie agerémus postulávit, de fratrum Ucrainórum dolóribus cogitántes. Refert Catharína Agorelius.

“Dómini Natívitas, útique; pax cum Dómino, útique, sed Ucraínos in corde teneámus. Áliquid pro eis re faciámus”. Audiéntiae Generális sub finem apud Áulam Páuli sexti Francísci verba pérsonant qui cor ac mentem ad maerórem Ucraínae gentis convértit: “Multum patiúntur, fame cruciántur, frigóre conficiúntur. Et tam multi péreunt, médicis et valetudináriis deficiéntibus”. Antéhac, catechésis de discretióne témpore, cohortátus est Póntifex ad “vigilándum ut cor nostrum intellegerémus et item conspicerémus quid intus accíderet”, quod éfficit ut discretiónis fructus non amittámus. Habeámus opórtet “humilitátem próprii cordis custodiéndi ne “in malum insidiántem spíritum” incidámus. Ad discretiónis opus tuéndum opórtet vigilémus et caveámus “daemónes educátos” et “mundános spíritus”, quóniam – ait Póntifex – “daemon ángeli vestiméntis scit indúere”.

Angélica Salutatióne interveniénte die domínico praetérito, quaedam de Evangélio dixit Póntifex, Ioánnis Baptístae exémplum addúcens, quod nos iuváre potest “ad Deum in nostris simulácris haud claudéndum”, ídeo Advéntus “tempus fíeri potest quo nostri prospéctus evertúntur”. Refert Rosárius Tronnolone.

“Solidíssimus étiam credens dúbio áffici potest”. Cui non párcitur, mínime, at malum non est, quin immo ad spiritálem aúctum intérdum est necessárium”. Póntifex ex Ioánne Baptísta inítium sumit, qui fingébat “Méssiam sevérum, qui erat eventúrus ad iustítiam reddéndam et ácriter peccatóres puniéndos”. At contra áliud cogitáre debet atque dúbia ac praeiudícia superáre. “Deus maior est quam cogitámus”, nobis dicit Francíscus Papa. Post Angélicam Salutatiónem, púpulos ex consuetúdine benedícens, fidéles invitávit ut “coram praesǽpio orárent, unde Dómini Natívitas párvulis in toto terrárum orbe pacis rádium áfferret” atque iis potíssimum qui propter bellum in Ucraína mala patiúntur.

Francíscus Papa Natiónum potestátibus epístulam scripsit, ut indúltum concederéntur iis quos idóneos ad hoc benefícium recipiéndum arbitrántur”, ut “hoc tempus, rebus iníquis et contentiónibus signátum, grátiae páteat, quae a Dómino óritur”.

Abhinc decem annos, die duodécimo mensis Decémbris anno bismillésimo duodécimo, Benedíctus décimus sextus suum primum “brevilóquium” confécit et primam benedictiónem per sociália communicatiónis instruménta impertívit. Hódie nomen quod est cochléa Póntifex quinquágies trícies centéna mília signatórum recénset in novem linguárum canáles distributórum atque ex brevilóquiis frequentíssimos ómnium númerat sectatóres.

Papa Francesco all’Udienza Generale invita a vivere le feste con sobrietà: “Natale, sì; ma con gli ucraini nel cuore”.

“Un avvento per imparare di nuovo chi è il nostro Signore”: il messaggio di Papa Francesco domenica scorsa all’Angelus.

Lettera ai capi di Stato: Francesco chiede “un gesto di clemenza” per i detenuti in vista del Natale.

Un pensiero forte rivolto all’Ucraina, quasi un appello al termine della catechesi sul discernimento, all’Udienza generale di mercoledì scorso. Il Papa, dopo aver parlato di vigilanza, ha chiesto di vivere con sobrietà il Natale pensando alle sofferenze dei fratelli ucraini. Il servizio di Katarina Agorelius:

“Un Natale, sì; in pace col Signore, sì; ma con gli ucraini nel cuore. E facciamo quel gesto concreto per loro”. Al termine dell’Udienza generale nell’aula Paolo VI risuonano le parole di Francesco, che torna con il cuore e il pensiero alle sofferenze del popolo ucraino: “Si soffre tanto, fanno la fame, sentono il freddo. E tanti muoiono perché non ci sono medici e infermieri”. Nella riflessione precedente, durante la catechesi sul discernimento, il Pontefice ha invitato a “vigilare per capire il nostro cuore e capire cosa succede dentro”, un modo per non disperdere i frutti del discernimento. Bisogna avere “l’umiltà di custodire il proprio cuore” per non cadere nell’ “insidia dello spirito cattivo”. Per difendere il lavoro del discernimento bisogna vigilare e guardarsi anche dai “demoni educati” e dai rischi della “mondanità spirituale”, perché, afferma il Papa, “il demonio sa travestirsi da angelo”.

In occasione dell’Angelus di domenica scorsa, il Pontefice, riflettendo sul Vangelo, ha osservato come l’esempio di Giovanni Battista ci aiuti a “non chiudere Dio nei nostri schemi”, così l’Avvento può divenire “un tempo di ribaltamento delle prospettive”. Il servizio di Rosario Tronnolone:

“Anche il più grande credente attraversa il tunnel del dubbio. E questo tunnel del dubbio non è risparmiato, no, e non è un male, anzi, talvolta è essenziale per la crescita spirituale”. Il Pontefice parte dal Vangelo, dalla figura di Giovanni Battista – che immaginava “un Messia severo che, arrivando, avrebbe fatto giustizia con potenza castigando i peccatori” e invece rimane spiazzato e deve superare dubbi e pregiudizi. “Dio è sempre più grande di come lo immaginiamo”, ci dice il Papa. E nel dopo Angelus, nel corso della tradizionale benedizione dei bambinelli ha invitato i fedeli a “pregare, davanti al presepio, perché il Natale del Signore porti un raggio di pace ai bambini del mondo intero” e specialmente a quelli che soffrono per la guerra Ucraina.



Papa Francesco ha scritto una lettera ai capi di Stato perché concedano l'indulto a coloro che "ritengano idonei a beneficiare di tale misura”, affinché "questo tempo segnato da ingiustizie e conflitti, possa aprirsi alla grazia che viene dal Signore”.

Dieci anni fa, il 12 dicembre 2012, Benedetto XVI lanciava il suo primo “cinguettio” e impartiva la prima benedizione via social. Oggi l’account @Pontifex ha 53 milioni di iscritti distribuiti nei 9 canali linguistici ed è tra i più seguiti a livello mondiale su Twitter.

