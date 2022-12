Hebdomada Papae: il Gr in latino del 10 dicembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 17.30. In sommario: la nuova catechesi del Papa sul discernimento, al centro dell'udienza generale del mercoledì, poi l'omaggio all'Immacolata a Piazza di Spagna e le parole commosse sull'Ucraina infine l'incontro di Francesco con l'attore premio Oscar Roberto Benigni

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die décimo mensis Decémbris anno bismillésimo vicésimo secúndo

(TÍTULI)

Per signa nobis Deus monet quae iusta eligénda sunt. Quod in undécima spiritális discretiónis catechési ásserit Francíscus Papa.

Duóbus pestiléntiae exáctis annis, Immaculátae Conceptiónis signum apud Pláteam Hispánicam in Urbe venerátur Póntifex.

In priváta audiéntia Summus Póntifex Robértum Benigni, Ítalum praeclárum actórem, recépit.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latína lingua prolátos dicit Philíppus Herrera-Espaliat.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

Séries de discretióne spiritáli Catechésium Francísci Papae continuátur. Audiéntiae Generális témpore praetérita féria quarta de illis interióribus signis est locútus Summus Póntifex quae Deus nobis tríbuit percontántibus iusta eligénda necne. Audiámus Rosárium Tronnolone.

In praetéritis catechésibus postquam ponderávit ante Dóminum quae essent eligénda, Sanctus Pater osténdit quómodo proba discrétio ad intellegéndum iuváre posset, an ǽquam sémitam ingréssi essémus. Francíscus explicávit tanti esse vígiles manére, post deliberatiónem quoque suscéptam ad signa percipiénda quae eam confírment. His ex signis sensus intérior pacis ac memor ánimus coram Deo reperiúntur. Áliud magni moménti est cum quis ǽquum locum in vita invéniat, cumque animadvértat maióris consíliis se esse partícipem. Finem fáciens Póntifex asséruit áliud bonum signum esse quod líberi manerémus prae rebus deliberátis, ánimo suspénso, paráti ad id considerándum, quandóquidem Deus unus scit quid pro nobis sit bonum.

In sollemnitáte Immaculátae Conceptiónis, Francíscus Papa cum fidélibus in Vaticáno Angélicam Salutatiónem recitávit. Post merídiem ad papálem Basílicam Sanctae Maríae Maióris se cóntulit atque deínde, ut mos est, ad Hispánicam Pláteam, Beátae Maríae Vírginis signum veneratúrus. Réttulit Márius Galgano.

Complúra patrávit Summus Póntifex sollemnitátis Immaculátae Conceptiónis témpore féria quinta, die octávo mensis Decémbris. In Petriáno Foro cum Angélicam Salutatiónem díceret, patefécit Vírginem Maríam, peccátis originális expértem, nos monére, quamvis omnes essémus peccatóres, per Baptísmum primigéniam grátiam recepísse nostra in vita Spíritum Sanctum suscipiéndi nosque amátos Dei fíeri fílios. Círciter horam quintam décimam Francíscus ad papálem Basílicam Sanctae Maríae Maióris se cóntulit, ut coram imágine Vírginis, quae est Salus Pópuli Románi, privátim oráret. Póstea Hispánicam Pláteam petívit. Ibi, frequéntibus adstántibus fidélibus, in signum Vírginis Maríae supra colúmnam florum corónam imponéndam curávit et commúniter orávit. Id primum públice fecit Francíscus ad translatíciam consuetúdinem post pestiléntiam finítam.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Fratérnus fuit occúrsus inter Francíscum Papam et Robértum Benigni, Ítalum actórem. Ante Audiéntiam Generálem eum domum Sanctae Marthae féria quarta Póntifex recépit. Post collóquium, subrisiónes salésque replétum, dona ii permutavérunt seque máxima cum ánimi affectióne salutavérunt. Benigni anno millésimo nongentésimo nonagésimo nono prǽmium Oscar est consecútus, ut clárior actor ex pellícula cinematográphica, cuius títulus “Vita est pulchra”, itálico sermóne “la vita è bella”.

Satis de núntiis díximus. Próxima hebdómada, Deo suffragánte, dénuo adérimus.

HEBDOMADA PAPAE

10 dicembre 2022

Dio ci conferma attraverso dei segni quando abbiamo fatto delle scelte giuste. Così ha spiegato Papa Francesco nella sua undicesima catechesi sul discernimento spirituale.

Dopo due anni di pandemia, il Papa venera pubblicamente l’immagine dell’Immacolata in Piazza Spagna.

In udienza privata il Santo Padre ha ricevuto il noto attore italiano Roberto Benigni.

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Felipe Herrera-Espaliat e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

SERVIZIO

Papa Francesco continua con il ciclo di catechesi sul discernimento spirituale. Durante l’Udienza Generale di mercoledì scorso il Pontefice ha parlato di quei segni interiori che Dio dà quando ci domandiamo se abbiamo fatto una scelta giusta o meno. Sentiamo Rosario Tronnolone.

Dopo aver analizzato nelle scorse catechesi come compiere una scelta davanti al Signore, il Santo Padre ha riflettuto su come un buon discernimento ci possa aiutare a capire se abbiamo intrapreso la giusta strada. Francesco ha spiegato che è importante rimanere attenti anche dopo aver preso una decisione per cogliere i segni che la confermano. Fra questi segni si trovano un sentimento interiore di pace e di gratitudine davanti a Dio. Un altro elemento importante è la consapevolezza di sentirsi al proprio posto nella vita, cioè sentirsi parte di un disegno più grande. Il Papa ha concluso dicendo che un altro buon segno è il fatto di rimanere liberi nei confronti di quanto deciso, senza attaccamento, disposti a rimetterlo in discussione perché solo Dio sa che cosa è veramente buono per noi.

SERVIZIO

Nel giorno della Solennità dell’Immacolata Concezione, Papa Francesco ha pregato l’Angelus con i fedeli in Vaticano. Nel pomeriggio si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per poi riprendere la tradizionale venerazione dell’immagine della Madonna in Piazza Spagna. Il servizio di Mario Galgano.

Diverse attività ha compiuto il Santo Padre durante la Solennità dell’Immacolata Concezione lo scorso giovedì 8 dicembre. Durante la preghiera dell’Angelus in Piazza San Pietro, il Pontefice ha spiegato che la figura della Madonna preservata dal peccato originale ci ricorda che, sebbene tutti siamo peccatori, con il battesimo tutti abbiamo ricevuto la grazia originaria di accogliere nelle nostre vite lo Spirito Santo e di aver diventato così figli amati di Dio. Verso le ore 15 Papa Francesco si è recato nella Basilica Santa Maria Maggiore per pregare privatamente davanti all’icona della Salus Populi Romani; dopo si è recato in Piazza Spagna. Lì, circondato da centinaia di fedeli che l’aspettavano, ha offerto all’immagine della Madonna sulla colonna una corona di fiori e ha fatto una preghiera comunitaria. Questa è la prima volta che Francesco compie questo atto tradizionale in modo pubblico dopo il fine della pandemia.

NOTIZIE BREVI

Un incontro molto fraterno tra Papa Francesco e l’attore e regista italiano Roberto Benigni. Il Pontefice l’ha ricevuto in udienza privata a casa Santa Marta mercoledì prima dell’udienza generale. Dopo di una conversazione piena di sorrisi e buon umore, hanno scambiato dei doni e si sono salutati molto affettuosamente. Benigni ha vinto in 1999 il premio Oscar come miglior attore per il film “La vita è bella”.

Questo è tutto per le notizie di oggi. Ci incontriamo la prossima settimana, se Dio vuole.