Neve in Ucraina (AFP or licensors)

Dall’Elemosineria il dono di magliette termiche per gli ucraini

In un comunicato, il Dicastero per il Servizio della Carità lancia un’iniziativa per aiutare la popolazione ucraina provata dalla guerra e dal freddo. Si tratta di acquistare, entro un mese, gli indumenti ed eventualmente portarli o spedirli in Vaticano

Vatican News L’obiettivo della raccolta di magliette termiche è di effettuare al più presto l’invio in Ucraina attraverso un camion. L’iniziativa, annunciata oggi dal Dicastero per il Servizio della Carità, nasce dal desiderio di alleviare le sofferenze della popolazione, provata dalle conseguenze del conflitto e non solo. “Il popolo ucraino – si legge in un comunicato a firma dell’Elemosiniere apostolico, il cardinale Konrad Krajewski - sta vivendo un’emergenza legata, oltre che alla guerra, anche alla mancanza di corrente elettrica, di gas, e al freddo molto rigido dell’inverno”. Per questo, in vista del Natale, si sta organizzando la raccolta di magliette termiche, quelle usate per sciare, adatte a mantenere la temperatura corporea, servono maglie da uomo, da donna o da bambino. “L’Elemosineria Apostolica – continua il comunicato - si sta già rifornendo; chi volesse si può unire a questa iniziativa acquistando e portando/spedendo le maglie direttamente a questo Dicastero entro un mese”. L’ufficio della carità si trova all’interno del Vaticano, vicino all’ingresso di Sant’Anna. L’indirizzo è Dicastero per il Servizio della Carità, Cortile Sant’Egidio, 00120 Città del Vaticano.