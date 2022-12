Bruni: il Papa emerito ha riposato bene, la sua condizione è stazionaria

Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede rispondendo ai giornalisti ha sottolineato che Benedetto XVI ha partecipato anche ieri pomeriggio alla celebrazione della Santa Messa nella sua camera

Michele Raviart - Città del Vaticano

“La scorsa notte il Papa emerito ha potuto riposare bene. Anche ieri pomeriggio ha partecipato alla celebrazione della Santa Messa nella sua camera”. Ad affermarlo è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni che ha risposto alle domande dei giornalisti. “Allo stato attuale”, ha ribadito, “la sua condizione è stazionaria”.

Ieri il direttore della Sala Stampa aveva rinnovato l’invito di Papa Francesco a pregare per Benedetto XVI “e ad accompagnarlo in queste ore difficili”. Numerose le preghiere corali che hanno coinvolto in questi giorni la Chiesa universale nelle diverse parti del mondo.

Nel corso dell’udienza generale di mercoledì scorso Papa Francesco aveva chiesto di pregare per il Papa emerito, che ha poi visitato al monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Lo stesso Bruni aveva dichiarato che l'aggravamento era dovuto all'avanzare dell'età e che rimaneva costante il presidio da parte dei medici.