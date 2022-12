Adventus, in cammino verso la nascita di Gesù

Il Vangelo della domenica e la meditazione di don Luigi Maria Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione, ci accompagnano alla nascita del Bambino. “Adventus” è guidato da una parola chiave, quella odierna è “fede”. Il monito è, come per Giuseppe, a non avere paura. Spiega Epicoco: “solo quando smettiamo di voler controllare tutto, solo allora come un imprevisto la gioia si fa spazio e diventa storia. Serve però svegliarsi e prendersi cura di ciò che c’è".