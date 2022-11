Noël Treanor nuovo nunzio apostolico presso l'Unione Europea

Irlandese, finora vescovo di Down and Connor, è stato segretario generale della Comece. Ricopre ora l'incarico che fu dell'arcivescovo Aldo Giordano, scomparso lo scorso anno. Il cardinale Hollerich: "Treanor, una figura fondamentale per la Chiesa nell'Unione Europea. Ha accompagnato il processo di integrazione europea in modo straordinario"

Papa Francesco ha nominato come nuovo nunzio apostolico presso l’Unione Europea monsignor Noël Treanor, finora vescovo di Down and Connor, elevandolo in pari tempo alla dignità di arcivescovo.

Nato a Silverstream, in Irlanda, il 25 dicembre 1950, ordinato sacerdote nel 1976 nella Diocesi di Clogher, Treanor il 31 marzo 1993 è stato nominato segretario generale della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea (COMECE), con sede a Bruxelles. Il 22 febbraio 2008 è stato nominato Vescovo di Down and Connor ed è stato consacrato il 29 giugno successivo.

Ricoprirà ora l'incarico che fu di monsignor Aldo Giordano, dall'8 maggio 2021 fino al 2 dicembre dello stesso anno, giorno della sua scomparsa a causa di alcune complicanze di salute per il Covid-19.

Gli auguri della Comece

A monsignor Treanor sono giunti gli auguri della Comece, tramite il presidente il cardinale Jean-Claude Hollerich, che ha dichiarato: "Da decenni, il vescovo Treanor è una figura fondamentale per la Chiesa nell'Unione Europea. Ha accompagnato il processo di integrazione europea in modo straordinario. In considerazione della sua lunga esperienza alla Comece, sono certo che la nostra collaborazione sarà particolarmente forte ed efficace per la promozione del bene comune in Europa. Gli auguro di essere forte. Che Dio lo assista nella sua importante missione".