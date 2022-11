Hebdomada Papae, il Gr in latino del 5 novembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 17.30. In sommario: il viaggio del Papa in Bahrein e il suo rinnovato appello alla pace in Ucraina, poi la preghiera per i defunti in occasione del 2 novembre e la sosta al Cimitero Teutonico in Vaticano. Infine l'auspicio di un viaggio in Congo e Sud Sudan espresso in un incontro con gli studenti africani

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die quinto mensis Novémbris anno bismillésimo vicésimo secúndo

( TÍTULI )

Pontíficis propósitum de itínere Baharínam Ínsulam et ad pacem adhortátio.

Francíscus Papa apud Coemetérium Teutónicum pro defúnctis orat.

Áfricae Discípulis Póntifex ait: sperámus in Congo et Sudánia Meridiána mense Februário Nos futúros.

Felícem exóptat diem Márius Galgano ómnibus haec verba, lingua Latína proláta, audiéntibus.

Ascolta il radiogiornale in latino

( NOTÍTIAE PRAECÍPUAE )

Iter ad diálogum instituéndum: sic in Salutatióne Angélica edíxit Francíscus Papa a die tértio ad diem sextum mensis Novémbris Baharínam Ínsulam Se profectúrus ut “Congréssui intérsit in quo de summa necessitáte disséritur, ut Óriens et Óccidens inter se convéniant de humáni convíctus bono”. Refert Olga Sakun.

Iam nunc potestátibus ac géntibus iísque cunctis, qui dant óperam ut hoc iter suscipiátur, grátias agit. Francíscus Papa explicávit Congréssui Se interfutúrum, in quo “frugífera praebétur occásio”. Étenim Congréssum quémpiam partícipat, cuius arguméntum est occúrsus pro humáni convíctus bono; iter nempe cópiam dat religiosórum moderatórum conveniendórum, nominátim Muslimórum. Hac de cáusa ab ómnibus póstulat Sanctus Pater ut Eum oratióne comiténtur, et sínguli occúrsus et evéntus occásio sint frugífera fraternitátis pacísque in nómine Dei cáusae sustinéndae, quibus hodiérnis tempóribus máxime opus est. De fraternitáte ac pace loquens Francíscus Papa, íterum iterúmque est cohortátus ad orándum pro sauciáta Ucraína.

Exeúnte Missa in Papáli Basílica Sancti Petri, occasióne commemoratiónis ómnium defunctórum, Francíscus Papa ádiit Coemetérium Teutónicum, áliquid privátim precans in memóriam ómnium fidélium defunctórum. Lóquitur Rosárius Tronnolone.

Pontífici óbviam venérunt Soróres Ancíllae Christi Sacerdótis, quae Coemetérium curant, una cum Antístita, rectóre Pontifícii Collégii Teutónici Sanctae Maríae in Camposáncto, et áltero a rectóre.

Paulísper tácitus cónstitit Póntifex, postquam aspersório ibi serváta sepúlcra benedíxit. Contínuo póstea ad Domum Sanctae Marthae rédiit. Quómodo quoque die secúndo mensis Novémbris semper fit, quo mémorat ac pro ómnibus defúnctis orat Ecclésia, in Papáli Basílica Sancti Petri Missam celebrávit Francíscus in suffrágio Cardinálium et Episcopórum qui hoc anno obiérunt. Christiáni “anteférre non debent quae mundus vult iis, quae Deus exspéctat”, quóniam ex morte títuli, cursus honórum, felíces éxitus, divítiae ac lucra dilabéntur.

( NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE )

In interretiáli occúrsu, qui ánglicis verbis “Building Bridges across Africa” appellátur, seu Pontes extrúere per Áfricam, in quo Francíscus Papa féria tértia diálogum cum quibúsdam Áfricae discípulis instítuit, spem manifestávit ineúnte anno bismillésimo vicésimo tértio Sudániam Meridiánam et Rempúblicam Democráticam Congénsem Se invísere posse, quod antéhac différre débuit.

Post Salutatiónis Angélicae precatiónem, fidéles allóquens, sollemnitátem Ómnium Sanctórum memorávit Francíscus, peculiárem in modum incépti mentiónem fáciens quod est “Cursus Sanctórum”, quem fovit Opus Fundátum “Missioni Don Bosco” appellátum, ut evéntus hic festívus pópuli more agerétur.

Satis locúti sumus, eventúra in próximam hebdómadam.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

5 novembre 2022

(TITOLI)

Il pensiero del Papa al viaggio in Bahrein e l'appello alla pace.

Papa Francesco al Cimitero Teutonico in preghiera per i defunti.

Il Papa agli studenti in Africa: l'auspicio di essere a febbraio in Congo e Sud Sudan.

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Un viaggio all'insegna del dialogo: così Papa Francesco all'Angelus ha spiegato che si recherà dal 3 al 6 novembre in Bahrein per partecipare a quello che definisce "un Forum che tematizza l'imprescindibile necessità che Oriente e Occidente si vengano incontro per il bene della convivenza umana". Il servizio di Olga Sakun.

Esprime fin da ora ringraziamenti alle autorità e alla popolazione e a quanti da tempo lavorano per la realizzazione della visita. Papa Francesco spiega che parteciperà a un Forum che rappresenta "un'occasione proficua". Il Pontefice parteciperà infatti a un Forum che tematizza l’incontro per il bene della convivenza umana; lo scopo del viaggio è l’opportunità di intrattenersi con rappresentanti religiosi, in particolare islamici. Per questo il Santo Padre chiede a tutti di accompagnarlo con la preghiera, perché ogni incontro e avvenimento sia un’occasione per sostenere, in nome di Dio, la causa della fraternità e della pace, di cui in questi tempi c'è estremo e urgente bisogno. Parlando di fraternità e di pace, Papa Francesco ha rinnovato per l'ennesima volta il suo invito a pregare per la martoriata Ucraina.

Al termine della Messa nella Basilica vaticana in occasione della commemorazione dei defunti, Papa Francesco si è recato mercoledì al Camposanto Teutonico per un momento privato di preghiera in memoria di tutti i fedeli defunti. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

Ad attendere il Pontefice, le Suore ancelle di Cristo sacerdote, che si occupano della cura del Cimitero, con la superiora, il rettore del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto, e il vice rettore. Il Papa si è fermato per alcuni istanti in silenzio, dopo aver benedetto con l'aspersorio le tombe lì custodite. Subito dopo ha fatto rientro a Casa Santa Marta. Come ogni 2 novembre, giorno in cui la Chiesa ricorda e prega per tutti i defunti, Francesco ha celebrato nella Basilica vaticana la Messa a suffragio dei cardinali e dei vescovi scomparsi quest'anno. I cristiani, ha affermato, non devono “anteporre le aspettative del mondo all'attesa di Dio”, perché con la morte svaniranno titoli, carriere, successi, ricchezze e guadagni.

(NOTIZIE)

Nell'incontro online "Building Bridges across Africa", in cui martedì ha dialogato con alcuni studenti africani, Francesco ha espresso la speranza di poter realizzare, agli inizi del 2023, la visita che dovette rimandare in Sud Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo.

Papa Francesco, nel suo saluto dopo la preghiera mariana dell'Angelus di domenica, ha ricordato la festività di Tutti i Santi rivolgendo un pensiero in particolare all'iniziativa della “Corsa dei Santi”, promossa dalla Fondazione “Missioni Don Bosco” per vivere in una dimensione di festa popolare la ricorrenza.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.