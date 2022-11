Premio “Maison des Artistes” alla Banda del Corpo della Gendarmeria Vaticana

Grande attesa per la consegna del riconoscimento dell’edizione 2022. Il responsabile coordinatore Mauro Colaiacomo: onorato per i miei musicisti, è un ringraziamento per un grande lavoro di squadra

Ilaria Sambucci – Città del Vaticano

Decima edizione del "Premio Internazionale Maison des Artistes" che, nel pomeriggio di venerdì 18 Novembre, vede l'assegnazione presso l’Aula Magna dell’Università La Sapienza. L’evento, promosso dall’omonima associazione, è un riconoscimento a tutti coloro che si sono saputi distinguere per un contributo civile ed artistico. Tra i premiati quest’anno c'è la Banda Musicale della Gendarmeria Vaticana, diretta dal M° Stefano Iannilli.

Promuovere la cultura della pace

“Questo premio nasce 10 anni fa. È stato ideato dal presidente onorario dell'associazione Maison des Artistes, Vittorio Barbagiovanni, che è venuto a mancare lo scorso anno - spiega a Radio Vaticana-Vatican News Viviana Normando del Consiglio Direttivo dell’evento – Il premio internazionale è una medaglia d'oro che è stata concepita come riconoscimento a coloro che contribuiscono, ciascuno nel proprio ambito professionale, alla crescita della società.” Una manifestazione dunque, che dà rilevanza sia al settore medico sia a quello scientifico, ma anche all’arte e alla musica. Non a caso, infatti aprirà la cerimonia la Banda Musicale della Gendarmeria Vaticana che suonerà l’Inno Pontificio. “In questo periodo in cui siamo costretti a parlare di guerra, noi vorremmo parlare di pace – spiega Normando - quindi questo premio è certamente un gesto concreto di cultura della pace”.

Ascolta l'intervista con Viviana Normando

Banda della Gendarmeria Vaticana: “Siamo una famiglia che fa musica”

Il vice commissario Mauro Colaiacomo, responsabile coordinatore della Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana, racconta il momento in cui gli è stato comunicata la notizia del premio: “Siamo stati contattati circa un mese fa, non le nascondo un leggero sbigottimento perché sapevamo che questo premio era stato dato alle bande musicali ben più blasonate e importanti - dice emozionato Colaiacomo – Sono stato onorato per i miei musicisti perché sono tutti professionisti che svolgono un servizio totalmente gratuito. Dunque, è per noi un traguardo importante”. Durante la manifestazione, la Banda musicale della Gendarmeria Vaticana proporrà diversi brani musicali a cominciare dall’Inno Pontificio che sarà seguito da due brani di Giuseppe Verdi, la Marcia tratta dall'Ernani e la Marcia Trionfale dell’Aida e, in conclusione, l’Inno Nazionale italiano.” Quest’ultimo brano verrà anche interpretato dal tenore Francesco Grollo, dietro suo espresso desiderio. “Ricevere questo premio significa ringraziare tutti quei musicisti che, dal 2007 ad oggi, hanno fatto parte della nostra banda musicale - conclude Colaiacomo - Io come coordinatore sono semplicemente l’amalgama che tiene insieme questo gruppo, ma la vera forza sono i musicisti che ogni giorno decidono di sottrarre del loro tempo per donarlo a noi. Siamo una famiglia che fa musica”.